Дефицит мигрантов подогрел спрос на строителей

Этой осенью строительство оказалось одной из самых благоприятных для поиска работы, свидетельствуют данные сервисов по трудоустройству.

"В сентябре 2020 года продолжился стремительный рост вакансий в сфере строительства и недвижимости в России, - сообщили аналитики сервиса HeadHunter. - Он начался в июне, в первый же месяц снятия режима самоизоляции. В июне число вакансий в строительстве выросло сразу на 38% по отношению к маю".

Далее рост предложений работы для строителей продолжился и за неполный сентябрь на hh.ru число размещенных вакансий превысило 70 тысяч. Это на 40% больше, чем в доковидном феврале, на 86% больше, чем в ковидном мае и на 31% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Это объясняется тем, что строительная отрасль - один из главных "потребителей" труда мигрантов, а их въезд в страну сильно осложнен. "За это лето из России домой смогли вернуться порядка 50 тысяч мигрантов, - анализирует президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - Но и им навстречу не приехали сотни тысяч работников. А каждое лето число мигрантов в России увеличивается на сотни тысяч человек. Возник дефицит рабочих рук. Многие ушли со строек выполнять частные заказы, - они более доходные. Сейчас наши региональные отделения буквально осаждают работодатели - всем нужны люди".

"Работодатели отмечают, что рабочий персонал, высвободившийся в результате "заморозки" части строительных объектов в период карантина, устремился в сферу производства, - сообщил представитель портала SuperJob.Ru. - Строительная отрасль испытывает нехватку рабочих кадров. Наибольшее количество вакансий поступает от компаний гражданского и дорожного строительства".

При этом желающих найти работу все равно больше, чем свободных рабочих мест. Соотношение вакансий и резюме составляет 2,6. Конкуренция даже выше, чем в транспорте (2,5).

Рабочий персонал в результате "заморозки" части строительных объектов устремился на производство

"Ситуация с высоким спросом на трудовые ресурсы никак не отразилась на предлагаемых и ожидаемых зарплатах в отрасли - в течение лета они колеблются по отношению к доковидным значениям на 2-3% в ту или иную сторону, - добавляют аналитики HeadHunter. - Сейчас они составляют в среднем по стране 59,5 тыс. руб. (предлагаемые) и 69,5 тыс. руб. (ожидаемые)".

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