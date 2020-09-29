Дольщикам разрешат самостоятельно ставить новостройку на кадастровый учет

Получить права собственности на квартиру, несмотря на то, что застройщик так и недооформил документы на дом в целом, разрешил дольщице Верховный суд РФ. При этом отменены вердикты двух нижестоящих судебных инстанций.

Истица в 2015 году купила квартиру в строящемся доме в подмосковных Котельниках. В 2016 году дом был построен, но на кадастровый учет его не поставили. "Застройщик погряз в долгах, не предоставил необходимые документы в Росреестр. Впоследствии он был признан банкротом", - поясняет член Ассоциации юристов России Александра Обрывко. Покупательница обратилась в суд, который признал ее право собственности на квартиру. Однако Росреестр отказался регистрировать это право. В первую очередь, потому, что не было кадастрового номера дома. Женщине пришлось пройти несколько судебных процессов, пока, наконец, Верховный суд не встал на ее сторону и не обязал Росреестр поставить квартиру на кадастровый учет и зарегистрировать права собственности.

В законодательстве о долевом строительстве не прописано обязательство заказчика по постановке квартир в здании на кадастровый учет, не указаны сроки выполнения этой процедуры, отмечает юрист. По ряду домов застройщики не предоставили требуемую документацию, а уполномоченные органы лишены возможности самостоятельно представить необходимый комплект документов для постановки объекта на кадастровый учет. При этом по закону о государственной регистрации недвижимости поставить отдельную квартиру на кадастровый учет без регистрации всего дома невозможно.

Проблема в том, что обязательства застройщика перед дольщиком считаются исполненными с момента подписания акта приема-передачи квартиры, отмечает президент РОО "Право на защиту" Андрей Тютюнин. А подписать этот акт можно после ввода дома в эксплуатацию и до его постановки на кадастровый учет. То есть застройщик получает разрешение на ввод дома, передает квартиры дольщикам - и больше он ничего не должен. Люди получают квартиры, могут в них заехать, но свое право в Росреестре зарегистрировать не могут. А это значит, что они не могут продать жилье, получить налоговый вычет, как-либо еще распорядиться этим имуществом. Дольщики некоторых жилых комплексов не могут получить квартиры в собственность по несколько лет, добавляет Тютюнин.

Эта проблема решается законопроектом, который внесен в Госдуму и летом уже был принят деутатами в первом чтении, сообщили "РГ" в Росреестре. Поправками в закон о государственной регистрации недвижимости предлагается установить, что многоквартирный дом может быть поставлен на государственный кадастровый учет в том числе по заявлению участника долевого строительства. Такое право будет также у собственника квартиры, владельца машино-места, представителя собственников, уполномоченного решением общего собрания собственников или дольщиков.

Сейчас Росреестр готовит проект поправок правительства РФ к этому законопроекту. Недавно с рядом замечаний поддержала законопроект Общественная палата РФ.