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29.09.2020 23:10
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал, к какой работе не допустят не привитых от COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

При некоторых видах работы работодатель может не допустить сотрудника к исполнению обязанностей без вакцинации. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Гинцбург: Вакцинацию от COVID-19 необходимо ускорить

По его мнению, в первую очередь не стоит допускать не привитых от COVID-19 к научным исследованиям. "Я, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье", - рассказал Гинцбург в интервью радиостанции "Вести ФМ". При этом он подчеркнул, что вакцинация - это лучший способ профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект приказа об обязательной вакцинации от гриппа ряда работников бюджетной сферы. Так, обязать делать прививки могут государственных гражданских и муниципальных служащих, соцработников и коммунальщиков, волонтеров и других сотрудников, которые постоянно контактируют с населением. Помимо названных категорий, вакцинироваться должны будут вахтовики, работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, сотрудники правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу (пограничники, таможенники, сотрудники Роспотребнадзора и Россельхознадзора).

При этом сейчас, как пояснили "Российской газете" в Минздраве, вакцинация для всех является добровольной.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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