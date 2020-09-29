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29.09.2020 17:31
Рубрика: Власть

Глава МЧС доложил президенту о дальневосточных наводнениях и пожарах в Воронеже

Текст: Тимофей Борисов

Режим ЧС межрегионального характера введен в двух регионах Дальнего Востока. Об этом сегодня на совещании глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае в зоне паводка оказались 56 населенных пунктов

Министр имел в виду Хабаровский край и Еврейскую автономную область, где из-за паводков сложилась крайне серьезная обстановка. В результате сильнейших дождей на территории Дальневосточного федерального округа в 48 населенных пунктах сейчас подтоплены 56 жилых домов с населением 165 человек, 4 489 приусадебных участка и 98 участков автомобильных дорог.

В Хабаровске пик паводка пройден. Там уровень воды начал снижаться. А вот в районе Комсомольска-на-Амуре пик ожидается только в конце этой недели. Хотя и сейчас уровень воды уже достиг там опасных отметок.

- Максимальный уровень зафиксирован на отметке 711 см, в прошлом году было 829, поэтому мы надеемся, что пройдем без серьезных потерь. В ближайшие 3-4 дня ожидается стабилизация обстановки и снижение уровня воды, - сказал министр.

Режим ЧС необходим, чтобы была возможность привлекать силы и средства на борьбу с паводком со всей России, а также получить финансирование в большем размере на борьбу со стихией и на восстановительные работы.

Фото: Александр Адамян / ТАСС
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Кроме того, глава МЧС сообщил президенту обновленную информацию о борьбе с ландшафтными пожарами в Воронежской области.

В свою очередь глава государства поблагодарил спасателей, борющихся со стихией, и сообщил, что в ближайшее время проведет совещание по вопросам материально-технического оснащения ведомства.

"Знаю, что сотрудники МЧС работают напряженно. Прошу передать слова благодарности тем, кто на Дальнем Востоке работает, в Центральной России, борется с пожарами и паводками, тем, кто уже завершил работу. Мы, как и договаривались, в ближайшее время позанимаемся вопросами материально-технического обеспечения МЧС", - сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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