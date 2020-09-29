Голикова: Учителям рекомендовали носить маски вне учебного процесса

Заболеваемость COVID-19 растет прежде всего в больших коллективах, в том числе, учебных заведениях. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина.

Среди пожилого населения (старше 65 лет) рост числа заболевших составил 2,6 процента, у трудоспособного населения - 21,5 процента. Среди детей заболеваемость выросла на 18 процентов. При этом в 90-95 процентах случаев дети не имеют симптомов заболевания или переносят COVID-19 как легкое ОРВИ.

"Чувствительный вопрос - школы, - отметила вице-премьер. - Было проведено селекторное совещание с регионами, обсуждался опыт, который появился с начала учебного года - это то, как школы справляются со скоплением людей. Мы поменяли режим и рекомендовали использование масок учителями вне учебного процесса".

Голикова отметила. что во многих школах есть положительный опыт: если строго работают фильтры на входе в школу, и отсекаются дети с признаками простуды, это дает возможность предупредить распространение коронавирусной инфекции среди школьников, а значит, и в их семьях.

В Татарстане, по ее словам, с начала года с помощью такого фильтра на входе в школу обнаружили признаки заболевания у 3481 ребенка. Заболевание COVID-19 подтвердилось только у 9, "но при этом заболевших в семьях - ноль", - подчеркнула вице-премьер.

Она также сообщила, что в 10 пилотных регионах эпидемиологи изучают распространенность инфекции в школах и ВУЗах, с учетом того, что молодежь часто болеет бессимптомно. Доля положительных находок среди студентов - 2,7-2,9 процента, в школах - вдвое меньше, около 1,3 процента.