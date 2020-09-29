Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России

Без промедлений провести встречу с Владимиром Путиным. Такой совет будущему победителю президентской гонки в США дал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Бывший советский лидер выразил опасения, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля. Интервью публикует журнал Times.

"Ситуация тревожная. Необходимо возобновить диалог в не зависимости от результатов выборов. Надо искать пути выхода из нынешнего замороженного состояния", - цитирует Горбачева РИА Новости.

Экс-президент СССР напомнил о сложностях во взаимоотношениях двух стран в середине 1980-х годов. И о том, что тогда удалось найти выход. Россия и Соединенные Штаты должны провести "второй Рейкьявик", отметил Горбачев, имея в виду свою встречу с Рональдом Рейганом в Исландии в 1986 году.

Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут третьего ноября, Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом. Наряду с президентом будут избираться вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий.