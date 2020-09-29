На прошлой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должниками и не беспокоить их родственников, соседей, знакомых, коллег, если они не дали на это согласия.

Напомню, что согласно действующему законодательству взаимодействие работников коллекторских агентств с членами семьи должника, его родственниками, сослуживцами и просто знакомыми допускается без получения предварительного согласия этих лиц. В результате очень часто граждане, не имеющие никаких долгов, сталкиваются с тем, что коллекторы ни с того ни с сего приходят к ним и предъявляют различные требования в некорректной форме, иногда агрессивно.

Это грубейшее нарушение прав человека подробно обсуждалось на площадке Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании осенью прошлого года, и было принято решение о разработке мер правовой защиты граждан, не являющихся должниками, от любого давления со стороны коллекторов.

В подготовленном заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой и мною законопроекте предусмотрено, что коллекторское агентство никак не может взаимодействовать с членами семьи неплательщика, его родственниками, соседями, знакомыми без получения письменного согласия этих людей на общение. Более того, законопроект предоставляет им право в любое время отозвать ранее данное согласие.

Таким образом, если сейчас коллекторы могут потревожить любого человека из окружения должника, поскольку считается, что каждый заведомо согласен на взаимодействие с ними, то после принятия нашего законопроекта будет введена полная презумпция несогласия, и гражданина, не имеющего долговых обязательств и не выразившего в письменном виде свою готовность общаться с представителями коллекторского агентства, никто не побеспокоит.

Отмечу, что этот законопроект обсуждался на заседании экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при комитете Госдумы по финансовому рынку и был полностью поддержан представителями бизнеса.

Причем это уже не первый закон, направленный на защиту людей от нежелательного взаимодействия с коллекторами. Так, например, в прошлом году мы установили запрет на уступку коллекторским агентствам права взыскания просроченной задолженности граждан по жилищно-коммунальным платежам. С нашей точки зрения, такими задолженностями могут заниматься только профессиональные участники рынка ЖКХ: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие организации. Проблемы с взысканием должны решаться ими в рамках существующей судебной системы без привлечения сторонних агентств.

Принятие соответствующего закона позволило значительно снизить количество злоупотреблений в отношении граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не имеющих возможности оперативно покрыть долги по оплате коммунальных услуг. Однако некоторые управляющие компании стали обходить установленные нами требования, заключая так называемые агентские договоры, позволяющие им привлекать коллекторов к работе по взысканию задолженностей.

Чтобы защитить права и законные интересы граждан в этой ситуации, мы подготовили дополнительные изменения в Жилищный кодекс, запрещающие управляющим компаниям, ТСЖ и жилищным кооперативам заключать с коллекторами договоры, направленные на возврат просроченных долгов по жилищно-коммунальным платежам, а также выдавать им соответствующие доверенности. Надеюсь, что этот законопроект тоже будет рассмотрен Государственной Думой в ближайшее время.