Как шел переход на рельсы цифровой экономики

К хлебу и зрелищам в XXI веке можно смело добавлять web. Всерьез, по-государственному за развитие digital активно взялись около пяти лет назад.

Март 2020 года. Михаил Мишустин презентует Владимиру Путину информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19, куда в режиме реального времени стекаются сведения из всех регионов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- Предлагаю запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики, - объявил Владимир Путин в Послании президента 1 декабря 2016 года. - Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости России, в полном смысле этого слова - нашего будущего.

Соответствующую программу по поручению президента разработало правительство - она была утверждена в июле 2017 года. Чуть позже, в 2018 году, на ее базе была сформирована национальная программа "Цифровая экономика РФ" до 2024 года с целью ускоренного внедрения технологий во всех областях жизни. Знаковым событием был форум "Открытые инновации" 2017 года - цифровая экономика стала главной темой его пленарного заседания. Дмитрий Медведев, который тогда возглавлял правительство, в своем выступлении на форуме назвал данные новой нефтью.

- Тот, кто научится превращать информационные массивы в полезные решения, тот выиграет, - заявил он.

- Уже через 30 лет интернет станет важнее, чем нефть, - заметил тогда основатель Alibaba Group китайский бизнесмен Джек Ма.

А глава Сбербанка Герман Греф сравнил искусственный интеллект с электричеством в начале XX века.

- Сейчас нет ни одной области нашего бизнеса, где мы его не применяем, - констатировал Греф.

Кроме того, 99% решений о выдаче кредита физическим лицам в банке принимается автоматически - на основе анализа больших данных. То есть без участия живого банковского сотрудника.

Это было три года назад. Понятно, что сегодня проникновение "цифры" в нашу жизнь еще глубже. Технологии продолжают менять мир и в том числе госинституты. Государство постепенно, шаг за шагом превращается в набор сервисов, полезных и удобных для граждан и бизнеса.

На это преимущество "цифры" особый упор делает премьер-министр Михаил Мишустин - он ставит задачу сделать все госуслуги в России понятными и доступными для людей.

- Государственный аппарат должен работать проактивно. Автоматически уведомлять гражданина об услугах, которыми он может воспользоваться. Предоставлять их в электронном виде, - подчеркнул глава правительства на встрече с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России" в сентябре этого года. - Задача государства - сделать так, чтобы человек получал нужную ему помощь, а не ходил по госструктурам, органам, добиваясь того, что ему и так положено по закону. И это касается всех сфер и каждого ведомства.

То, что курс этот нужный и правильный, со всей очевидностью показал период пандемии. Многие справки, "бумажки" и социальные выплаты люди получали за несколько дней в электронном виде. Вместо хождений по инстанциям человек заходил в "личный кабинет" на портале госуслуг. В кризисной ситуации онлайн пришел на смену офлайну и помог сберечь здоровье людей.

В июле этого года Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Президент определил пять приоритетов развития страны - и среди них цифровая трансформация.

Смысл прост: технологии призваны сделать экономику страны сильнее, а жизнь людей - комфортнее. Причем во всех сферах.

- В системе образования, при получении медицинской помощи, в сфере ЖКХ и городского хозяйства. И конечно, в продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела, - обозначил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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Владимир Путин, президент России

- В период эпидемии мы смогли быстро, своевременно реализовать многие меры поддержки бизнеса, граждан с помощью современных цифровых сервисов, в удобной дистанционной форме. И конечно, нужно шире использовать преимущества новых технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров. Вот практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас.

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Михаил Мишустин, председатель правительства

- Цифровые сервисы в период самоизоляции стали востребованы как никогда. Возможность получить их из дома помогла многим сберечь здоровье. Правительство по поручению президента оперативно сделало все необходимое, чтобы люди могли дистанционно оформлять больничные листы и пособия на детей, встать на учет по безработице, получить помощь для возвращения из-за границы - быстро и без сбора лишних документов.