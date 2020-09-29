Стимулировать внутренний спрос на продукцию лесной отрасли должно деревянное домостроение. По предложению зампреда правительства Виктории Абрамченко Архангельская область станет пилотным регионом по его развитию. Для этого здесь есть все условия - от материала до технологий. Ежегодно строится около тысячи деревянных индивидуальных жилых домов - это треть всего вводимого в регионе жилья. Для такого строительства можно получить до 200 кубометров древесины на человека или семью (для многодетных - 300 кубометров).
Экспорт кругляка сокращается, а картона, бумаги и пеллет растет
Одной из главных проблем лесной отрасли остается вывоз из России кругляка. Что сделано в этом направлении?
Виктор Евтухов: За последние годы сформированы два основных тренда лесной политики: это снижение экспорта круглого леса и увеличение добавленной стоимости и глубины переработки древесины.
Работа по снижению экспорта необработанной древесины идет активно благодаря различным методам стимулирования производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. А также - благодаря введенным заградительным пошлинам на вывоз круглого леса. Результаты налицо. За 10 лет экспорт лесного сырья снизился более чем в три раза - с 49 млн кубометров до 15 млн, что составляет всего 7% к объему заготовки по итогам 2019 года. В 2020-м динамика сохраняется - за восемь месяцев экспорт необработанного леса снизился на 7% к предыдущему году.
Сам по себе экспорт кругляка легален, но в проблемном поле остаются нелегальные вырубки, попытки выдать кругляк за пиломатериалы. Как государство стимулирует глубокую переработку леса?
Виктор Евтухов: Одним из основных инструментов является реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Сегодня в перечне - 155 проектов (86 из них - завершено, 69 - реализуются). Общий размер лесосеки, которую получили инвесторы на льготных условиях за то, что вводят новые мощности по переработке древесины, - 90 млн кубометров. Объем инвестиций в лесопромышленный комплекс, привлеченных благодаря этим инвестпроектам, составил около 450 млрд рублей.
Помимо инвестпроектов активно работают и другие меры поддержки, которые, несмотря на пандемию, стимулируют предприятия углублять переработку леса.
На фоне роста экспорта бумаги и картона пользуются популярностью у компаний субсидии на транспортировку экспортной продукции. За три года действия постановления правительства (2017-2019) почти сотня предприятий ЛПК получили 17 млрд рублей. В этом году на эту субсидию есть 13 млрд, и еще 5 млрд ожидаем.
Стартовавшая в прошлом году Корпоративная программа повышения конкурентоспособности также помогает ориентировать леспром на углубленную переработку древесины. Уже сегодня на участие в программе заявлено 63 проекта от 59 компаний из 26 регионов. 63 соглашения с компаниями минпромторгом заключены.
Лесопереработчики также могут воспользоваться льготными займами Фонда развития промышленности.
Как контролируется реализация инвестпроектов?
Виктор Евтухов: Основное бремя по контролю за приоритетными проектами лежит на регионах. Однако в 2019 году мы начали большую комплексную проверку всех проектов в регионах на предмет добросовестной реализации. Мы провели выездные проверки, разослали письма всем губернаторам "лесных краев". В общей сложности в 2019-2020 гг. прошли два десятка проверок в 11 регионах. При этом мы активно взаимодействуем с Генеральной прокуратурой и с ФСБ России по всем фактам нарушений, что находим.
Существенную часть нарушений допускают сами субъекты: не всегда лично проверяют строительство новых предприятий, не отслеживают платежи арендной платы за лес, не вовремя и некачественно предоставляют на федеральный уровень отчеты о реализации проектов. В самых запущенных случаях проекты были исключены из перечня.
В 2019 году мы исключили из перечня 8 нерадивых инвесторов, за 9 месяцев 2020-го - еще 9. По этим случаям разбираются компетентные органы, куда минпромторг передал всю информацию.
Работу по контролю за исполнением приоритетных инвестпроектов на местах мы продолжаем, проверки будут регулярными, и проводить мы их будем, активно привлекая при необходимости Генпрокуратуру и ФСБ.
Как повлияла на объемы лесопереработки пандемия?
Виктор Евтухов: Последние несколько лет общий объем производства в стоимостном выражении лесопромышленной продукции демонстрировал достаточно высокий среднегодовой темп прироста - 7%. В 2019 году из-за снижения цен на мировом рынке и торговых войн Китая и США этот рост замедлился, хотя в целом "доковидный" год леспром закончил с небольшим плюсом (0,6% роста).
За 8 месяцев 2020 года мы, конечно, в целом наблюдаем объективное, в силу действия ковидных ограничений, падение производства на 3,3% в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Из-за коронавируса просело производство мебели, потянув за собой снижение производства ДВП, ДСП.
Однако при всех этих объективных трудностях ряд отраслей глубокой переработки древесины продолжил уверенный рост объемов производства. Это в первую очередь топливные гранулы (пеллеты) - плюс 19,4% к прошлому году. Выросла целлюлоза - плюс 6%, а также бумага, картон, упаковка - плюс 4,4%.
Искусство посадки
При этом на 84% (на 170 гектарах из 200 запланированных) выполнен план по искусственному лесовосстановлению, когда лесные культуры высаживаются вручную или механизированным способом. Это очень важный способ восстановления лесов, который используется на тех вырубленных и погибших участках леса, где деревья сами не вырастут.
Как уточнили в пресс-службе Рослесхоза, саженцы и сеянцы для этих целей выращивают в питомниках. С начала года питомники посеяли семена на площади 534 га при намеченном плане в 410 га. Государство уделяет огромное внимание вопросам экологии, отмечает заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.
"Запущенный в прошлом году федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" стимулирует организацию лесопитомников, увеличивая площади лесовосстановления, создавая спрос на саженцы и сеянцы. В результате взаимовыгодного симбиоза государство и бизнес решают свои задачи: лесопромышленники исполняют договорные обязательства по лесовосстановлению, высококачественный посадочный материал, выращенный по новейшим технологиям", - подчеркивает глава Рослесхоза.
Питомников, которые выращивают сеянцы с закрытой корневой системой, которые более жизнеспособны, в стране немного - их мощностей едва хватает, чтобы закрыть существующие потребности. Строительство питомников не входит в федеральный проект "Сохранение лесов".
Всесоюзная лесопилка
Еще десять лет назад поморский леспром переживал глубокий кризис: предприятия закрывались, люди оставались без работы. В тайге работала изношенная техника времен советских пятилеток, использовались энергоемкие и экологически устаревшие технологии. Сегодня все наоборот: открываются новые производства, модернизируются существующие.
Бурное развитие поморского ЛПК связывают прежде всего с приоритетными инвестиционными проектами. На лесную отрасль приходится 10 из 20 крупнейших инвестпроектов региона. По данным областного минлеспрома, общий объем инвестиций уже превысил 71 млрд рублей, создано более пяти тысяч инновационных рабочих мест. В ближайшие два года в заготовку и переработку леса будет вложен еще 21 млрд руб.
Масштабными инвестпроектами занимаются крупные холдинги, один из которых строит большой лесоперерабатывающий завод в Пинежском районе. "У нас уже работают шесть производств по выпуску пиломатериалов и пеллет, но завод на Пинежье будет более современным и производительным, - поясняет генеральный директор "ГК "УЛК" Владимир Буторин. - Масштабный проект, включенный в перечень приоритетных инвестпроектов, мы завершим к 2023 году. Новый завод будет ежегодно производить 930 тысяч кубометров пиломатериалов и 600 тысяч тонн пеллет. С 2024-го увеличим экспорт этой продукции".
В поморском лесу работают не только гиганты, но и около 600 малых предприятий, а также более 1400 индивидуальных предпринимателей. Они могут лишь мечтать о тех ресурсах в виде льготной лесосеки под инвестпроекты, которыми пользуется большой бизнес. Как быть? Несколько лет назад объекты МСП Поморья попытались объединить в единый лесной технопарк. Но эксперимент не удался: "малыши" не справились с масштабным инвестпроектом, и от него пришлось отказаться.
Индивидуальный предприниматель Андрей Юрьев занимается не только лесопилением, но и глубокой переработкой древесины в Красноборском районе. Продукция пользуется спросом, однако объемы производства падают из-за нехватки леса.
"Мы находимся в разных условиях с крупным бизнесом, поскольку он получает более дешевый лес и пользуется более гибкой системой налогообложения, - отмечает предприниматель. - В то же время мы вынуждены снижать объемы производства, сейчас наше предприятие работает на 30-40% своей мощности. Хотелось бы, чтобы для малого бизнеса проводилось больше конкурсов по аренде лесных участков".
По мнению главы региона Александра Цыбульского, к поддержке малого и среднего лесного бизнеса надо подходить комплексно, с учетом обязательств по лесовосстановлению. На маленьких делянках вырублено много леса и ничего не посажено взамен, что также приводит к нехватке сырья. Архангельская область располагает богатейшими лесными ресурсами на площади 30 млн гектаров, но их надо регулярно возобновлять. Сегодня в регионе восстанавливают уже 95% вырубленных лесов.
Лесная отрасль ждет создания единой информационной системы
Нелегальным лесорубам назначили 1,5 тыс. административных штрафов на сумму 12,3 млн руб., при этом вред, причиненный лесам, достиг 3,9 млрд рублей.
Одной из главных проблем отрасли остается вывоз из России кругляка. Сам по себе его экспорт является полностью легальным видом бизнеса, на который установлена соответствующая таможенная пошлина. Однако в проблемном поле остаются такие вопросы, как происхождение леса (нелегальные вырубки), его маркировка (попытки выдать кругляк за пиломатериалы и не платить соответствующую пошлину). Главное направление усилий государства по наведению порядка в лесоперерабатывающей отрасли - создание единой информационной системы, позволяющей отслеживать всю цепочку хозяйственной деятельности: от рубки леса до его переработки или вывоза на экспорт.
"Президентом страны и главой правительства обозначена четкая задача по "обелению" лесной отрасли, - рассказала "РГ" зампред правительства Виктория Абрамченко. - Решение данной задачи возможно прежде всего на основе коренной модернизации Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЛесЕГАИС). Необходимо обеспечить ведение ЛесЕГАИС с использованием единой картографической основы".
По итогам 1 полугодия 2020 года в ЛесЕГАИС содержится более 9 млн правоустанавливающих и отчетных документов. Система является важным инструментом в лесном комплексе, которая содержит полную базу сведений обо всех видах правоустанавливающих и отчетных документов об использовании лесов.
Интерес к сведениям, содержащимся в системе, постоянно растет. Если по итогам 2015 года в системе было зарегистрировано 23 тыс. пользователей, то по окончании I полугодия 2020 года уже более 135 тыс. активных пользователей, и постоянно поступают заявки на предоставление доступа от заинтересованных организаций и ведомств.
ЛесЕГАИС - значительный шаг вперед в деле цифровизации лесных ресурсов, повышения прозрачности операций с ними, тем не менее нуждается в дальнейшем совершенствовании ввиду наличия ряда пробелов (сроки оформления сопроводительных документов, слабая защищенность бланков и т.д.), которыми сейчас пользуются недобросовестные предприниматели.
Рослесхоз продолжает развитие системы учета древесины и сделок с ней, расширение ее функционала, обеспечивает доступ к системе большего количества заинтересованных должностных лиц, граждан и общественных организаций в целях предотвращения и пресечения незаконного оборота древесины.
Именно создание Единой информационной системы в лесной отрасли и призвано "выбить" экономическую базу из-под нелегальной деятельности, сделав прозрачной для контролирующих органов всю цепочку операций с лесом: вырубка - складирование - транспортировка - переработка/экспорт.
"Сейчас правительством РФ организована работа в данном направлении. С другой стороны, комплексный взгляд на лесную отрасль позволит помимо строгого учета лесных ресурсов по-новому посмотреть на связанную с ней обрабатывающую промышленность, - уверена Виктория Абрамченко. - Лесной комплекс должен стать той точкой роста, которая наряду с вооружением и продукцией АПК, к примеру, максимально реализует свой потенциал. Обладая колоссальными ресурсами леса, это около 67% всей территории страны, нам под силу сформировать лесопромышленный кластер, способный производить продукцию с высокой добавленной стоимостью и быть конкурентоспособным на мировых рынках".
Виктория Абрамченко, вице-премьер:
"Нужна прозрачность на всех стадиях: начиная от установления границ лесничеств и лесных участков и до заготовки, переработки древесины, доставки ее до конечного потребителя"