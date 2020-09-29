Стимулировать внутренний спрос на продукцию лесной отрасли должно деревянное домостроение. По предложению зампреда правительства Виктории Абрамченко Архангельская область станет пилотным регионом по его развитию. Для этого здесь есть все условия - от материала до технологий. Ежегодно строится около тысячи деревянных индивидуальных жилых домов - это треть всего вводимого в регионе жилья. Для такого строительства можно получить до 200 кубометров древесины на человека или семью (для многодетных - 300 кубометров).