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29.09.2020 22:15
Рубрика: Экономика

Выдают через портал

Какие госуслуги будут доступны онлайн
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Неделя № 220(8274)
Сейчас на портале госуслуг более 120 млн учетных записей: благодаря сервису люди оформляют пособия, платят налоги и получают необходимые справки. Фото: photoxpress Сейчас на портале госуслуг более 120 млн учетных записей: благодаря сервису люди оформляют пособия, платят налоги и получают необходимые справки. Фото: photoxpress
Сейчас на портале госуслуг более 120 млн учетных записей: благодаря сервису люди оформляют пособия, платят налоги и получают необходимые справки. Фото: photoxpress

Обновленный портал госуслуг заработает этой осенью

Электронные госуслуги в последние годы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сложно представить, но еще пару лет назад для оформления большинства документов нужно было обращаться в соответствующие инстанции. А сейчас многие услуги можно оформить прямо со смартфона или личного компьютера - через портал госуслуг.

Получать госуслуги в ближайшее время можно будет через банки и отделения почты

Сейчас на портале зарегистрировано более 120 млн учетных записей. Из них подтвержденных, имеющих доступ ко всем сервисам, - более 70 млн. Весной в период пандемии нагрузка на портал кратно возросла - в день его посещали десятки миллионов человек. Чтобы избежать рисков перегрузки, мощности портала увеличат. Обновленная его версия появится уже этой осенью и сможет принимать до 100 млн запросов в день. Самыми популярными услугами, по данным за 9 месяцев 2020 года, являются запись к врачу, получение информации о состоянии пенсионного счета, выплата на детей от 3 до 16 лет, запись ребенка в детсад и регистрация авто.

300 услуг (120 федеральных и 180 региональных и муниципальных) планируется перевести в электронный формат до 2024 года. Для некоторых из них очный визит все равно понадобится - например, для получения паспорта

Задача цифровой трансформации госуслуг - свести взаимодействие граждан с органами власти до минимума, для этого большинство услуг переводятся в электронный формат. А для тех, кому привычнее делать это офлайн, продолжат помогать МФЦ.

Они тоже претерпят трансформацию - услуги получить здесь можно будет гораздо быстрее, а сотрудники МФЦ будут консультировать граждан по работе с порталом.

Впервые банковская операция проведена по электронной доверенности
Цитата

Максут Шадаев, министр цифрового развития

- Пандемия стала огромным толчком для цифровой отрасли, несмотря на все ее негативные последствия. Все процессы максимально ускорились, многие люди перешли на удаленный формат работы, увеличилось потребление цифровых сервисов, в том числе развлекательных.

У нас как у министерства была простая задача - быстро выводить новые сервисы, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации, могли получать выплаты, пособия. Портал госуслуг стал практически единственным каналом для этого, и мы смогли на практике увидеть, что многие государственные функции можно перевести в онлайн.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Алпатова

Предъявите смартфон

Бумажные документы исчезнут в ближайшие 3-4 года - государство нацелено создать реестровую модель оказания услуг, когда официальными будут только сведения в государственных информационных системах. Законопроект подготовило минэкономразвития. Все будет происходить в электронном формате - для проверки сведений из реестра заявитель будет предоставлять только сами сведения. Бумажный дубликат информации будет не нужен.

До конца 2020 года в России начнется эксперимент по введению электронных паспортов

В электронном формате уже существуют СНИЛС, медицинские карты и справки, свидетельство о праве на собственность, сертификат на материнский капитал, страховка ОСАГО и другие. В цифровой формат уже перевели паспорт транспортного средства, в планах ГИБДД сделать электронными и водительские права.

До конца 2020 года в экспериментальном режиме начнет действовать аналог электронного паспорта - приложение "Мобильный идентификатор". Его можно будет использовать вместо паспорта в 9 случаях из 10, рассказывал глава минцифры Максут Шадаев. Речь идет о покупке сигарет и алкоголя, оформлении пропусков, покупке билетов.

Идея использовать Qr-код на экране телефона вместо пластиковой карточки возникла после апробации цифровых пропусков в период пандемии. Такая система позволяет показывать только необходимую информацию - например, в некоторых случаях достаточно номера паспорта, и нет необходимости показывать адрес проживания. Приложение уже разработано и проходит сертификацию.

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