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Проект "Мой налог" не имеет аналогов в мире
Можно много говорить о преимуществах налогового режима для самозанятых: это и простота регистрации, и удобное администрирование, и легализация собственного бизнеса, - но статистика говорит за нас. Более миллиона человек уже оценили его и активно им пользуются. Это яркий пример успешной совместной работы налоговой службы и налогоплательщиков. Разрабатывая режим, мы провели опросы потенциальных самозанятых, именно поэтому он стал действительно востребованным. Такой подход - максимально упрощенный и клиентоориентированный - станет основой модели будущего налогового администрирования.
Оказались в приложении
Проект "Самозанятые" действует с января 2019 года и уже доказал свою популярность. Если на заре эксперимента, когда он действовал лишь в четырех регионах, в день регистрировались около 1,3 тысячи человек, то сегодня почти в три раза больше - 3,5 тысячи.
Граждане становятся плательщиками налога на профессиональный доход добровольно. Кстати, по данным ФНС, у 82% самозанятых до регистрации ранее не было доходов от предпринимательской деятельности, а у 42% вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет.
Среди наиболее распространенных занятий - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.
Для регистрации в приложении "Мой налог" достаточно сфотографировать себя и паспорт. Приложение само пробивает чек, который можно отправить клиенту через любой мессенджер. ФНС по этим данным рассчитывает налог и присылает уведомление. Оплатить его можно автоматически, если привязать карту.
Самозанятым в период пандемии был оказан ряд мер поддержки. В частности, им вернулся налог, уплаченный за 2019 год. Кроме того, всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставлен дополнительный налоговый вычет в размере 12 130 руб.
Стаж без бумаг
Идея перевести оформление трудовых отношений - одну из последних сфер, где использование бумажных документов остается обязательным, - пришлась очень кстати в период пандемии. Да и массовый переход на удаленную работу поставил перед сотрудниками отделов кадров задачу: а как отправить человека в отпуск, нанять его или уволить, если он не появляется в офисе.
Для полного перехода на цифровой кадровый документооборот осталось решить только вопрос с трудовой книжкой. Работникам предложили возможность перевести информацию о своем трудовом опыте в электронный вид. До конца октября работодатели обязаны направить всем своим сотрудникам уведомления с вопросом, что бы они предпочли: перейти на электронную трудовую книжку или остаться с бумажной? Принять решение можно до конца года. Если человек ничего не ответит или выберет бумажную, то для него ничего не изменится. Если же выберет электронную, то свою прежнюю получит на руки и будет хранить для подтверждения всего трудового стажа до 2020 года. А вся новая информация начиная с 2020 года будет содержаться в базе данных. При удаленном устройстве на новую работу там автоматически будут появляться нужные записи.
Репетитор из Сибири стала миллионным самозанятым в России
Возможность стать самозанятыми у жителей Новосибирской области появилась с 1 января этого года, и Екатерина была в числе первых. "Люблю, когда все честно и по закону", - говорит она. Однако весенние ограничения, связанные с распространением коронавируса, заставили ее отказаться от статуса: очные занятия с учениками стали невозможны. "Мы, конечно, пытались перевести занятия в онлайн, используя все возможные платформы для дистанционного обучения, но они не могли заменить очных уроков с ребятами, - рассказала "РГ" Екатерина". В августе, как только ограничения на личные встречи с репетиторами были сняты, Екатерина снова зарегистрировалась, и на этот раз стала миллионной самозанятой. Несмотря на то что живет она в 20 километрах от областного центра, недостатка в учениках у молодого педагога нет: приходится объединять ребят в целые группы по возрастам. Окончив педагогический университет в 2009 году, сибирячка не решилась устроиться в школу и начала работать по другой специальности. "Теперь все встало на свои места".