- Проект "Мой налог" по-настоящему фундаментальный шаг в технологии взаимодействия с налогоплательщиками. В этом проекте простые правила регистрации и уплата по принципу "сколько заработал - столько и заплатил". Это справедливо и прозрачно. Во многом это обеспечивается за счет использования передовых технологий, таких как компьютерное зрение, технология распознавания и сравнения образов, Open API, нейронные сети. Многие из них не имеют аналогов в практике мирового налогового администрирования. Думаю, что в будущем аналогичные подходы будут применяться в других странах. Многие наши коллеги интересуются этим опытом.

Можно много говорить о преимуществах налогового режима для самозанятых: это и простота регистрации, и удобное администрирование, и легализация собственного бизнеса, - но статистика говорит за нас. Более миллиона человек уже оценили его и активно им пользуются. Это яркий пример успешной совместной работы налоговой службы и налогоплательщиков. Разрабатывая режим, мы провели опросы потенциальных самозанятых, именно поэтому он стал действительно востребованным. Такой подход - максимально упрощенный и клиентоориентированный - станет основой модели будущего налогового администрирования.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Елена Березина

Оказались в приложении

Проект "Самозанятые" действует с января 2019 года и уже доказал свою популярность. Если на заре эксперимента, когда он действовал лишь в четырех регионах, в день регистрировались около 1,3 тысячи человек, то сегодня почти в три раза больше - 3,5 тысячи.

Граждане становятся плательщиками налога на профессиональный доход добровольно. Кстати, по данным ФНС, у 82% самозанятых до регистрации ранее не было доходов от предпринимательской деятельности, а у 42% вообще не было официальных доходов за год до постановки на учет.

Среди наиболее распространенных занятий - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.

Для регистрации в приложении "Мой налог" достаточно сфотографировать себя и паспорт. Приложение само пробивает чек, который можно отправить клиенту через любой мессенджер. ФНС по этим данным рассчитывает налог и присылает уведомление. Оплатить его можно автоматически, если привязать карту.

Самозанятым в период пандемии был оказан ряд мер поддержки. В частности, им вернулся налог, уплаченный за 2019 год. Кроме того, всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставлен дополнительный налоговый вычет в размере 12 130 руб.