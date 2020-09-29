Оценены масштабы катастрофы, погубившей цивилизацию майя

Ученые из Оксфордского университета и Испанского национального исследовательского совета обнаружили новую возможную причину гибели части цивилизации майя. По их мнению, древний народ серьезно пострадал при извержении вулкана Илопанга 1590 лет назад.

Статья международной команды была опубликована в журнале PNAS, а коротко о ней рассказывает Phys.org. По мнению ученых, та часть народов майя, которые проживали на территории Сальвадора, фактически была уничтожена в 431 году нашей эры, когда ожил вулкан Илопанго. Это извержение убило все живое в пределах 40 км вокруг вулкана.

Об этой катастрофе было известно и ранее. Но в новом исследовании впервые была установлена его точная дата и природа. Интересно, что этому поспособствовал анализ ледяного керна, извлеченного в Гренландии. Кроме того, исследователи провели радиоуглеродное датирование обугленных деревьев, найденных в древних отложениях вулканического пепла.

Судя по опубликованным выводам, это действительно была катастрофа мирового масштаба. Исследовательская группа разработала трехмерную модель, благодаря которой удалось подсчитать, что шлейф этого извержения поднялся на высоту до 45 км. А пепел Илопанго разлетелся на расстояние порядка 7000 км, вплоть до Гренландии.

К слову, основной этап исследования пришелся на последние три года. В ходе полевых кампаний ученые провели подробное картирование золошлаковых отложений на площади 200 тысяч квадратных метров. Работы проходили в Сальвадоре, где и расположен вулкан Илолпанго.

По подсчетам ученых, всего было извергнуто около 55 кубических километров магмы. Более двух миллионов квадратных километров в Центральной Америки были покрыты слоем пепла, а сам регион скрылся в темноте, поскольку повисшее над ним облако не пропускало солнечные лучи. Как говорят исследователи, темно было как минимум неделю.

"Извержение Илопанго было более чем в 50 раз мощнее, чем извержение вулкана Сент-Хеленс, которое произошло в 1980 году, - говорит ведущий автор исследования Виктория Смит. - Пирокластические потоки от него были в 10 раз больше, чем потоки из Везувия, погубившего в 79 году нашей эры римский город Помпеи".

Ученые обратили внимание на то, что извержение Илопанго произошло в так называемый ранний классический период майя, который длился с 300 до 600 годы нашей эры. Считается, что именно тогда цивилизация майя начала приобретать все большее могущество, распространяясь по всей Центральной Америке.

Но катастрофа внесла свои коррективы в этот процесс. Исследователи уверены в том, что на протяжении многих десятилетий в окрестностях Илопанго, в радиусе до 40 км вокруг него, люди не жили. При этом они отмечают, что извержение не стало губительным для народов майя, проживавших в других регионах.