Борьба с коронавирусом еще продолжается, но Россия уже одержала морально-нравственную победу. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. 29 сентября в Москве он наградил журналистов - участников общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе".

Сергей Кириенко поблагодарил СМИ за активное информирование людей о работе волонтеров. "Вы те, без кого акции "Мы вместе" не было бы. Люди, которые хотели бы в ней участвовать просто никогда бы не узнали о том, как это можно сделать", - сказал он, обращаясь к журналистам. По его словам, сделать так, чтобы 100 тысяч людей помогали, когда им самим сложно, возможно только если в статьи и сюжеты о волонтерах, врачах-героях действительно вложена душа.

Среди награжденных - журналисты региональных и федеральных СМИ, медиаменеджеры, авторы телеграм-каналов, представители компаний "Яндекс", "Амедиатека", "Ростелекома". Кириенко вручил им медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" и благодарственные письма президента России.

По словам представителя Кремля, пандемия все еще никуда не делась, и волонтерские штабы в регионах снова возобновляют свою работу. "Во многих регионах пожилым людям снова рекомендуют оставаться дома. Это значит, что вся помощь, которая была развернута весной, будет оказываться снова. Но хорошо, что теперь мы умеем это делать, понимаем, как организовывать работу штабов. Есть огромная база волонтеров, коммерческих и государственных партнеров", - сказал он.

Кириенко подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом важна морально-нравственная победа. "Потому что это всегда выбор, как себя общество поведет в сложной ситуации, когда страшно, сложно и больно. Когда люди либо прячутся по своим норкам, либо, наоборот, объединяются, как бы ни было сложно самому - это то, что произошло в России", - считает представитель Кремля. Поэтому он уверен, какие бы вызовы в борьбе с пандемией Россию ни ожидали в будущем, страна с ними справится. "Мы вместе - это не просто хештэг, а реальность", - сказал Кириенко.

Отметим, что акция "МыВместе" была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. В состав волонтерского корпуса вошли более 118 тысяч человек, которые обрабатывали заявки, осуществляли доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.