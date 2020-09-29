Кто и когда сможет изменять границы национальных парков

Сегодня Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект, меняющий правила корректировки границ национальных парков и других особо охраняемых природных территорий. Его внесла группа сенаторов, а также депутаты Сергей Неверов и Владимир Бурматов.

"В составе 27 национальных парков функционирует порядка 923 населенных пунктов различных уровней, в которых проживает почти 371 тысяча человек, - указывают в пояснительной записке авторы законопроекта. - В то же время федеральный статус земель национальных парков и действующий в них жесткий и даже запретительный правовой режим приводит к существенному ограничению конституционных прав граждан, проживающих в границах данных территорий. Люди, проживающие в национальных парках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки населения (речь идет о строительстве больниц, школ, детских садов), программы по расселению ветхого жилья".

Чтобы разрешить эти проблемы граждан, предлагается снять дополнительные ограничения с земельных участков, находящихся в границах населенных пунктах, размещенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). А также наделить правительство России правом вносить изменения в границы нацпарков, исправлять технические ошибки, допущенные при их установлении.

Экологи из WWF России обращают внимание, - законопроект нуждается в доработке, поскольку в нынешнем виде он "вряд ли сможет обеспечить быстрое и качественное решение накопившихся проблем, при этом предложенные в таких законопроектах решения совершенно точно усилят коррупционную составляющую и нанесут вред дикой природе". По их мнению, проблемы, с которыми сталкивается население на территориях нацпарков, могут быть решены и без изменения границ особо охраняемых природных территорий.

"В соответствии с действующим законом об особо охраняемых территориях предусмотрена возможность их зонирования, - объясняет нюансы директор программы WWF России "Регулирование охраны окружающей среды и природопользования" Татьяна Шувалова. - При этом правовой режим выделяемых на особо охраняемых природных территориях зон хозяйственного назначения предусматривает возможность осуществлять разрешенные в соответствии с положением об ООПТ виды деятельности, в том объеме и теми способами, которые не нанесут ущерба природным и культурным ценностям ради охраны и сохранения которых такие природные территории создавались".

Изменение границ нацпарков, считает Татьяна Шувалова, может происходить только в исключительных случаях, предусмотренных законом. Отсутствие такого перечня в законопроекте, по ее мнению, оставляет необоснованно широкие пределы усмотрения для должностных лиц, принимающих решения, создает условия для принятия таких решений вопреки законным интересам общества и государства.

До сих пор, согласно действующему закону, границы нацпарков могли только расширяться. В WWF России полагают, что тем самым была гарантирована целостность уникальных территорий и была исключена возможность проложить по заповедной земле трубопровод или дорогу. При этом даже минимальное вторжение на эти территории может стать причиной уничтожения популяций диких животных и растений, в том числе редких и исчезающих. "Сохранение нашей природы - основа благополучия граждан России, мы призываем депутатов прислушаться к голосу природоохранного сообщества", - сообщили в WWF России.