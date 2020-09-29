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29.09.2020 22:53
Рубрика: Экономика

Свободная жилплощадь

Проблемные дома могут ускорить расселение аварийных
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8273)
Часть квартир в домах застройщиков-банкротов могут отдать жителям аварийных домов. Такое предложение обсуждалось на Всероссийском совещании о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", организованном минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Сейчас после достраивания проблемных домов Фондом защиты прав дольщиков в зданиях остаются свободные квартиры, которые застройщик-банкрот продать не успел. В целом по России таких квартир около 3 тысяч, сообщил замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Артем Саркисян. Это жилье, по его мнению, можно было бы предоставлять для переселения жителей из аварийных домов. При этом, отметил замгендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин, необходимо учитывать, какие метражи востребованы при переселении (возможные площади зависят от прежнего жилья переезжающих), а также необходимость предоставлять им жилье с отделкой. Это, по мнению Саркисяна, можно было бы обеспечить при корректировке проектов перед завершением строительства. В России насчитывается 3030 проблемных домов, всего в нынешнем году планируется принять решения по 750 зданиям.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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С 2008 года в стране было ликвидировано более 17 млн кв. м аварийного жилья, отметил гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Ныне действующую программу по расселению около 40 регионов могут закончить досрочно - не в 2024-м, а уже в 2021-2022 годах. Планы этого года выполнили уже 39 регионов, еще 16 также закончат ее досрочно. 54 региона подали заявки на финансирование расселения на 2021 год. Регионам, которые досрочно завершат программу, могут предоставить дальнейшее финансирование на расселение аварийных домов без учета давности признания их аварийными, такое предложение обсуждается, сообщил Цицин.

Кроме того, обсуждается идея дать возможность жителям аварийных домов переезжать не только в многоквартирные дома, но и в частный сектор. Особенно это актуально в небольших городах.

В достроенных "проблемных" домах пустует около 3 тысяч квартир

Также Фонд содействия реформированию ЖКХ планирует уделять большее внимание повышению энергоэффективности строящегося жилья. Ведутся переговоры с Главгосэкспертизой об усилении посвященного этому раздела проектной документации. Необходимо и увеличивать привлечение внебюджетных средств к модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом году были одобрены 22 проекта с привлечением 2,3 млрд рублей инвестиций, сообщил Цицин.

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