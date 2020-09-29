Постановление администрации Липецкой области от 29 сентября 2020 года № 536 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 28 сентября 2020 года № 12004 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября) следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова "30 сентября" заменить словами "01 ноября";

2) пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"перевести на дистанционную работу (если возможна по роду деятельности) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.";

3) дополнить пунктом 1.5.5 следующего содержания:

"1.5.5. Рекомендовать работодателям перевести на дистанционную работу (если возможна по роду деятельности) максимальное количество работников.";

4) приостановить по 01 ноября 2020 года включительно действие подпункта 3 пункта 1.6;

5) дополнить пунктом 1.6.8 следующего содержания:

"1.6.8. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, ограничить контакты с гражданами и посещение общественных мест.";

6) пункт 5 признать утратившим силу;

7) пункт 5.1 признать утратившим силу;

8) приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







