Лула и Болсонаро поборются на муниципальных выборах в Бразилии

В середине ноября в Бразилии пройдут всеобщие муниципальные выборы, на которых бразильцы по всей стране должны будут избрать себе мэров и депутатов муниципальных советов. В некоторых городах можно будет выбрать своего Лулу или Болсонаро.

Верховный избирательный суд Бразилии принял заявление на регистрацию от 82 человек с фамилией или прозвищем Болсонаро, из которых только двое имеют родственные связи с действующим президентом страны Жаиром Болсонаро: его сын Карлос и бывшая жена Рожерия, баллотирующиеся в депутаты муниципального совета Рио-де-Жанейро. Среди кандидатов даже оказался человек, записавший себя как Дональд Трамп Болсонаро.

Немногим меньше оказалось поклонников бывшего президента Бразилии и главного политического оппонента нынешнего главы государства - Луиса Инасио Лулы да Силвы. Приставку Лула к своему имени здесь приписали 76 кандидатов.

Бразильское законодательство позволяет кандидатам при подаче документов использовать прозвища и псевдонимы для их включения в избирательные бюллетени. Именно благодаря этой норме закона Луис Инасио да Силва смог включить в избирательные списки свое прозвище Лула (в переводе с португальского - кальмар), полученное им в период военной диктатуры.

Бразильцы нередко прибегают к практике добавления к своему имени фамилии известного политического деятеля. Это, конечно, не гарантирует кандидату победу, но внимание точно привлечет.