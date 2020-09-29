Мэр Луисвилла отменил введенный из-за протестов комендантский час

В американском Луисвилле отменили введенный пять дней назад комендантский час. По словам мэра города Грэга Фишера, принятые меры позволили взять ситуацию под контроль.

"Комендантский час выполнил свое предназначение - люди были дома в безопасности", - сказал градоначальник. Он подчеркнул, что больше всего правонарушений было зафиксировано в темное время суток. Также Фишер напомнил, что во время протестов ранения получили двое полицейских. Один из них до сих пор в больнице.

Протесты, переросшие в беспорядки, начались в Луисвилле из-за гибели афроамериканки Брионны Тейлор. По мнению темнокожих американцев, виновный в ее смерти страж порядка должен понести справедливое наказание. Пока же полицейского не обвинили напрямую в гибели Тейлор, пишет РИА Новости.