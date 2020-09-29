Мошенники обманули кассира крупного банка на 2 млн рублей

Кассир одного из крупных столичных банков стала жертвой мошенников.

К 62-летней женщине обратился неизвестный, представившийся ее коллегой из службы безопасности кредитного учреждения. Он рассказал ей о том, что кто-то пытается провести по ее счетам несанкционированные операции. Потерпевшая поверила звонившему и раскрыла ему все свои персональные данные. После чего с ее счетов начали списываться средства.

Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб от действий мошенников составил более 2 миллионов рублей, сообщает KP.Ru.

По факту случившегося проводится проверка, необходимо установить все детали этого проиcшествия.