Мурашко: Более 34 млн доз вакцины от гриппа направлены в субъекты РФ

Более 34 млн доз вакцины от вируса гриппа направлены в российские регионы, 25 млн человек, включая детей вакцинировано. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в Ново-Огарево сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день вакцины против гриппа в объеме 10 млн доз для детей и 24 млн доз для взрослых поступили во все субъекты Российской Федерации, во все медицинские организации. Уже вакцинировано сегодня почти 25 млн человек, в том числе, почти 10 млн детей.

Согласно приказу Министерства здравоохранения, дети подлежат вакцинации, начиная с 6 месяцев. Охват на сегодня составляет практически 17% населения страны, что почти на 5 млн человек больше, чем годом ранее на те же даты. Или, можно сказать, что на 24% вакцинация идет более активно", - сообщил министр.

Он также пояснил относительно новой системы вакцинации, с помощью которой в Минздраве рассчитывают добиться более устойчивого популяционного иммунитета, действующего весь неблагоприятный по заболеваемости гриппом период. "Хочу, сказать, что мы приняли решение поэтапной вакцинации, которая будет проходить три этапа, потому что сам иммунитет формируется в течение двух недель после вакцинации, стойкий иммунитет сохраняется 6-7 месяцев. Для того чтобы покрыть осенний, зимний и весенний период для этого формируется популяционный иммунитет именно таким форматом. Это очень современный и актуальный подход", - отметил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что общее количество поступающих вакцин будет достаточно с учетом региональных поставок и закупок для своих сотрудников работодателей, чтобы выполнить задачу по вакцинации 60% населения. "Это один из самых высоких показателей в мире", - подчеркнул он.

"Правительство РФ, Минфин выделили дополнительно 4,5 млрд рублей в этом году для дополнительной закупки. Производство уже развернуто и вакцины на дополнительные средства поступят вовремя и в срок", - уточнил Михаил Мурашко.

По его словам, особое внимание при прививках от гриппа уделяется вахтовым рабочим, чтобы минимизировать риски для проведения работ в удаленных местах. "На сегодняшний день задействованы не только стационарные медицинские организации, но и мобильные пункты в крупных городах для того, чтобы обеспечить доступ в удобных местах для населения", - рассказал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что в РФ, на сегодняшний день создана одна из самых совершенных систем выпуска в гражданский оборот иммунобиологических препаратов и, в частности, вакцин.