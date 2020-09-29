Технологии развиваются быстрыми темпами - госуслуги и документооборот переходят в цифровой формат, происходит глобальная перестройка городской среды, а методы управления во многом остаются архаичными.

Чтобы преодолеть недостаточность "цифрового" образования чиновников, создан Центр подготовки руководителей цифровой трансформации на базе РАНХиГС. Здесь обучаются чиновники, ответственные за внедрение технологий в госуправление. В центре несколько образовательных курсов. Для управленцев высшего звена есть программа "Руководитель цифровой трансформации". Ее с легкой руки премьера Михаила Мишустина называют "цифровой спецназ". Обучение по ней прошли вице-премьер Виктория Абрамченко, глава минздрава Михаил Мурашко и другие.

"В 2019 году обучение в нашем центре прошли заместители федеральных министров, вице-губернаторы, госслужащие, участники проектных офисов по цифровому развитию, - рассказывает Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС. - Всего 13,5 тысячи человек из 85 регионов".

В планах центра - до 2024 года обучить еще более 100 тысяч госслужащих, говорит Ткачева. Весной центр запустил онлайн-курс для широкой аудитории, куда зарегистрировались уже более 13 тысяч человек, свыше шести тысяч из них получили сертификаты. "Это готовит базу для подготовки кадров для проектов цифровой трансформации на всех уровнях", - считает она.

Кстати

Грант для вундеркинда

Помимо запуска образовательных программ для чиновников, государство подстегивает и личную инициативу - учащимся, которые достигли успехов в математике, информатике и технологиях, выделят по 125 тысяч рублей. Эти средства можно направить на оплату дополнительных курсов по IT или другие цели. Опция доступна с 1 сентября до 10 октября 2020 года. Оформить заявку на портале госуслуг могут как школьники, так и их законные представители. Решения по выплате гранта будут приняты до 1 ноября 2020 года.