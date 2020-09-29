Молодые люди в возрасте до 18 лет, впервые зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, получат дополнительный налоговый вычет в размере 12,1 тысячи рублей.

С учетом стандартного вычета в 10 тыс. рублей они смогут потратить на уплату будущих налогов 22,1 тыс. руб. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект об этом, подготовленный минфином по поручению президента.

Дополнительный "налоговый капитал" станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность, отметил министр финансов Антон Силуанов. "Инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме дополнительных льгот и гарантий многократно окупаются", - добавил он.

Новый вычет будет применяться так же, как и стандартный, пояснили в минфине. Ставка налога на профессиональный доход - 4% для доходов от физлиц и 6% от юрлиц и ИП - уменьшается, соответственно, на 1 или 2%. В этом году дополнительный "налоговый капитал" в размере МРОТ был предоставлен самозанятым в качестве антикризисной меры.