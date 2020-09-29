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29.09.2020 22:35
Рубрика: Экономика

Со скидкой на молодость

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8273)
Молодые люди в возрасте до 18 лет, впервые зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, получат дополнительный налоговый вычет в размере 12,1 тысячи рублей.

С учетом стандартного вычета в 10 тыс. рублей они смогут потратить на уплату будущих налогов 22,1 тыс. руб. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект об этом, подготовленный минфином по поручению президента.

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
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Дополнительный "налоговый капитал" станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность, отметил министр финансов Антон Силуанов. "Инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме дополнительных льгот и гарантий многократно окупаются", - добавил он.

Новый вычет будет применяться так же, как и стандартный, пояснили в минфине. Ставка налога на профессиональный доход - 4% для доходов от физлиц и 6% от юрлиц и ИП - уменьшается, соответственно, на 1 или 2%. В этом году дополнительный "налоговый капитал" в размере МРОТ был предоставлен самозанятым в качестве антикризисной меры.

Экономика Финансы Налоги Налоговое законодательство

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