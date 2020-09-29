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29.09.2020 22:17
Рубрика: Экономика

Стаж без бумаг

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 220(8274)
Оформить трудовой договор в электронном виде на портале "Работа в России" (trudvsem.ru) можно будет с 1 октября 2020 года. Роструд завершает отладку сервисов, которые позволят удаленно оформлять отношения между сотрудниками и работодателями.

Идея перевести оформление трудовых отношений - одну из последних сфер, где использование бумажных документов остается обязательным, - пришлась очень кстати в период пандемии. Да и массовый переход на удаленную работу поставил перед сотрудниками отделов кадров задачу: а как отправить человека в отпуск, нанять его или уволить, если он не появляется в офисе.

Выбрать трудовую книжку - бумажную или электронную - нужно до конца 2020 года

Для полного перехода на цифровой кадровый документооборот осталось решить только вопрос с трудовой книжкой. Работникам предложили возможность перевести информацию о своем трудовом опыте в электронный вид. До конца октября работодатели обязаны направить всем своим сотрудникам уведомления с вопросом, что бы они предпочли: перейти на электронную трудовую книжку или остаться с бумажной? Принять решение можно до конца года. Если человек ничего не ответит или выберет бумажную, то для него ничего не изменится. Если же выберет электронную, то свою прежнюю получит на руки и будет хранить для подтверждения всего трудового стажа до 2020 года. А вся новая информация начиная с 2020 года будет содержаться в базе данных. При удаленном устройстве на новую работу там автоматически будут появляться нужные записи.

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