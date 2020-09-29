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29.09.2020 01:48
Рубрика: В мире

Первые дебаты кандидатов в президенты пройдут в США

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Первые президентские дебаты пройдут в США. Они назначены на вторник, 29 сентября. Лицом к лицу на них встретятся республиканец Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
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Дебаты пройдут по строгому регламенту - 90 минут без рекламы, ведущим будет журналист телеканала Fox News Крис Уоллес. Местом проведения таких прений выбран Кливленд - второй по величине город в штате Огайо. Сообщается, что из-за коронавируса рукопожатий между Трампом и Байденом не планируется.

"Кандидаты на главный пост в стране обсудят на дебатах шесть основных тем, включая безопасность выборов, социальную справедливость, насилие в американских городах, борьбу с COVID-19 и назначения в Верховный суд. Планируется обсудить также и биографию обоих кандидатов", - приводит подробности РИА Новости.

Трамп существенно отстает от Байдена в опросах общественного мнения, поэтому на дебатах, как ожидается, он будет атаковать соперника. Такие встречи смотрят десятки миллионов американцев, поэтому основная задача кандидатов на них - перетянуть на свою сторону не определившихся избирателей.

Напомним, очередные всеобщие выборы в США пройдут третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником нынешнего главы, республиканца Дональда Трампа станет демократ Джо Байден.

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