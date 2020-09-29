Первые партии вакцины от COVID-19 поступили во все 85 субъектов РФ

"Первые партии вакцины мы направили в регионы, они поступили во все 85 субъектов. Это тестовые поставки, поскольку новая логистическая цепочка обусловлена тем, что препарат хранится при низких минусовых температурах. Мы осуществили эти действия, для того чтобы отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения. Эти действия уже совершены", - сообщил Михаил Мурашко.

Он также отметил, что система по контролю вакцинированных от COVID-19 инфекции пациентов также будет включаться в общую базу данных. По его словам, это будет способствовать формированию четких популяционных данных о людях, имеющих иммунитет против коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава также доложил, как продвигается производство первой в мире вакцины от короновируса. По его словам, масштабное производство осуществляется на мощностях компании "Генериум", а также запланировано на еще двух площадках.

"Компания выпустила первые серии вакцины уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в государственные лаборатории. И масштабирование планируется продолжить дополнительно. Еще в общей сложности будут подключены две площадки", - рассказал Михаил Мурашко, добавив, что таким образом производство в ближайшее время будет развернуто на мощностях трех компаний.

Глава Минздрава проинформировал присутствовавши о ситуации с регистрацией других вакцин для профилактики COVID-19. "Одна вакцина производства Центра "Вектор" Роспотребнадзора заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу. Дополнительно выдано разрешение на проведение клинических исследований нашему институту имени Чумакова (Федеральный научный центр исследования и разработки иммунологических препаратов имени М.П. Чумакова - прим. "РГ"), который является всемирно признанным производителем вакцин. Также они получили разрешение и начали проведение клинических исследований", - констатировал Михаил Мурашко.

Отвечая на вопрос Владимира Путина о том, когда эти вакцины выйдут на регистрацию, глава Минздрава сообщил, что вакцина "Вектора" должна поступить - с учетом проведения экспертизы - в период до трех недель . "Экспертиза клинических исследований института имени Чумакова, это по завершению клинических исследований", - подытожил он.