Первые партии вакцины от COVID-19 поступили во все 85 субъектов РФ

Новости

В Москве отопление включили в 70% жилых домов и более 80% соцобъектов 18:13
В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса 18:01
Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа 17:47
В Волгоградской области в лобовом ДТП погибли три человека 17:47
В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19 17:31
Глава МЧС доложил президенту о дальневосточных наводнениях и пожарах в Воронеже 17:31
Скончался 91-летний эмир Кувейта 17:26
Заболевшего коронавирусом Башмета заменит в турне дирижер Фредди Каден 17:21
ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян 17:06
Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах предложили повысить 17:02
ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме 16:55
Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии 16:41
Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс 16:40
В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком 16:36
Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19 16:31
Бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм 16:30
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация 16:29
Адвокат: Дочь Владимира Конкина могли намеренно отравить или утопить 16:14
Ограничения могут быть введены в зависимости от числа новых случаев 16:08
Названа цена самой бюджетной в Москве вторичной квартиры 16:07
Госдума отказалась вводить пособия для домохозяек 15:55
Актер Вадим Норштейн с женой попали в больницу после дебоша в клубе 15:29
Названы самые востребованные в Москве речные круизы 15:26
В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах 15:03
Путин обсудил с новым японским премьером вакцины от коронавируса 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
29.09.2020 17:22
Рубрика: Экономика

Первые партии вакцины от COVID-19 поступили во все 85 субъектов РФ

Текст: Светлана Ментюкова
Первые партии вакцины, направленные в рамках тестирования логистической цепочки, поступили во все 85 субъектов Российской Федерации. Об этом в ходе своего доклада на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
Фото: АФК "Система"/ТАСС Фото: АФК "Система"/ТАСС
Фото: АФК "Система"/ТАСС

"Первые партии вакцины мы направили в регионы, они поступили во все 85 субъектов. Это тестовые поставки, поскольку новая логистическая цепочка обусловлена тем, что препарат хранится при низких минусовых температурах. Мы осуществили эти действия, для того чтобы отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения. Эти действия уже совершены", - сообщил Михаил Мурашко.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Гинцбург: Вакцинацию от COVID-19 необходимо ускорить

Он также отметил, что система по контролю вакцинированных от COVID-19 инфекции пациентов также будет включаться в общую базу данных. По его словам, это будет способствовать формированию четких популяционных данных о людях, имеющих иммунитет против коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава также доложил, как продвигается производство первой в мире вакцины от короновируса. По его словам, масштабное производство осуществляется на мощностях компании "Генериум", а также запланировано на еще двух площадках.

"Компания выпустила первые серии вакцины уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в государственные лаборатории. И масштабирование планируется продолжить дополнительно. Еще в общей сложности будут подключены две площадки", - рассказал Михаил Мурашко, добавив, что таким образом производство в ближайшее время будет развернуто на мощностях трех компаний.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Центр Гамалеи создаст комбинированную вакцину от COVID-19 и гриппа

Глава Минздрава проинформировал присутствовавши о ситуации с регистрацией других вакцин для профилактики COVID-19. "Одна вакцина производства Центра "Вектор" Роспотребнадзора заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу. Дополнительно выдано разрешение на проведение клинических исследований нашему институту имени Чумакова (Федеральный научный центр исследования и разработки иммунологических препаратов имени М.П. Чумакова - прим. "РГ"), который является всемирно признанным производителем вакцин. Также они получили разрешение и начали проведение клинических исследований", - констатировал Михаил Мурашко.

Отвечая на вопрос Владимира Путина о том, когда эти вакцины выйдут на регистрацию, глава Минздрава сообщил, что вакцина "Вектора" должна поступить - с учетом проведения экспертизы - в период до трех недель . "Экспертиза клинических исследований института имени Чумакова, это по завершению клинических исследований", - подытожил он.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
В РФ планируют увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей
В Госдуме готовят наказание за иностранную интернет-цензуру
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ
Как будет развиваться "зеленая" энергетика в России