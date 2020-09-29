Приняты решения по 2 домам обманутых дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решения по еще двум проблемным домам.

"Продолжаем активную работу по решению проблем обманутых дольщиков. Мы не ждем, когда у нас наберется достаточно домов для проведения Наблюдательного совета, а готовы рассматривать документы в заочной форме даже по одному дому. Приняли решение по 2 домам в Ульяновской и Саратовской областях. Это позволит восстановить права более 140 граждан", - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, под чьим председательством прошло заседание.

По решению совета, рассказал гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев, один дом застройщика-банкрота "ПФ Такайская" в Ульяновской области будет достроен. Новым застройщиком станет региональный фонд защиты прав дольщиков Ульяновской области. Дольщикам ЖСК "Федоровская 1" в Саратовской области решено выплатить компенсации. Запись на подачу документов на компенсации стартует 30 сентября, а сами выплаты будут перечисляться с 5 октября.