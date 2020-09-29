Национальные цели остаются неизменными, несмотря на сложности, и качественный результат по ним должен быть уже в следующем году, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета, которое он провел из Сочи в режиме видеоконференции. Глава государства призвал не допустить необоснованных скачков цен на жилье и сказал о необходимости обновить систему контроля за реализацией нацпроектов.

Терять бдительность нельзя

Вначале президент поздравил всех с юбилеем - 1 сентября Госсовету исполнилось двадцать лет. Путин отметил его стратегическую роль в системе государственной власти. В такой большой и сложной стране, как Россия, принимать стратегические решения без опоры на мнение регионов, без обратной реакции невозможно, сказал он. "И такой региональный аспект развития исторически был присущ нашей государственности", - заметил Путин. Даже в Российской империи, унитарной стране, принимались гибкие, нешаблонные управленческие подходы в отношении разных территорий. Тем более надо следовать этим принципам в рамках федеративного государства, считает он.

В этом году Госсовет обрел новый статус, закрепленный в Конституции. Это позитивно скажется на работе всех уровней власти, заявил президент и предложил обсудить вопрос, который определит развитие России на годы вперед - национальные цели, направленные на улучшение жизни граждан, и нацпроекты. В том числе и их реализацию в условиях пандемии. "Борьба с эпидемией еще далеко не закончена. Она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя", - предостерег Путин и обратился ко всем гражданам. Риски сохраняются, сказал он и попросил проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом, соблюдать все рекомендации врачей и специалистов. "Это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья", - заметил Путин.

Сегодня об этой опасной болезни известно гораздо больше, чем несколько месяцев назад. "Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", - пояснил президент.

Успеть по срокам и параметрам

Нужно смотреть вперед, задавать долгосрочные ориентиры во всех сферах, которые определяют жизнь, благополучие человека, его семьи, добиваться большей эффективности и результативности по каждому направлению работы, поставил задачи глава государства. Чтобы не просто достигались формальные показатели, а чтобы жизнь людей становилась лучше.

Сейчас горизонт планирования расширен до 2030 года. "Все наши национальные цели остаются неизменными, несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня", - обозначил Путин. Правительству при участии Госсовета было поручено до конца октября скорректировать нацпроекты, уточнить показатели и выстроить обновленную систему контроля и совместной скоординированной работы. "Чтобы не терять время, уже сейчас, с самого начала будущего года, необходимо вести активную работу - регионы должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком объеме будут профинансированы", - пояснил президент. Пока еще не все цифры и параметры доведены до региональных управленческих команд, заметил он и попросил правительство сделать это в самые сжатые сроки.

Проведена уже большая работа, многие предложения регионов по корректировке нацпроектов учтены, оценил президент. Но спорных вопросов еще немало, сказал он и предложил их обсудить открыто, без сглаживания углов. Только тогда удастся выйти на эффективные решения.

"Уже в 2021 году по каждой национальной цели должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат", - заявил Путин, призвав не откладывать решение сложных, проблемных вопросов "на потом". "Чтобы не было так, как в народе говорят - потом суп с котом", - пояснил он. И нельзя уводить задачи за границу 2024 года. "Не надо пытаться облегчать себе жизнь... запланировав на ближайшие годы простые, необременительные задачи", - предостерег президент. "Мы тогда и сложных не решим, потом", - добавил он.

Качества жизни людей - ключевой ориентир для власти

Путин еще раз повторил, что основные мероприятия нацпроектов приходятся на регионы, и в городах, поселках нужно добиваться реальных, позитивных изменений. Поэтому веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должно принадлежать регионам, которые видят ситуацию на местах и могут детализировать задачи, которые стоят перед страной, уточнить инструменты реализации, предложить новые подходы к решениям, которые оказались неэффективными.

"Крайне важно знать, где, на каких направлениях нужно сосредоточиться в первую очередь, в том числе у регионов должна быть возможность маневрировать средствами", - также сказал президент. И должно быть четкое понимание, как выстраивается финансовое, бюджетное взаимодействие регионов и центра.

Уже в 2021 году по каждой национальной цели должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат

"Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей - это ключевой ориентир и ключевое звено оценки эффективности как федерального правительства, так и региональных управленческих структур", - напомнил Путин и попросил всех действовать единой командой. Причем это касается и территориальных подразделений федеральных ведомств, добавил он.

Отдельно президент затронул вопросы жилищного строительства, где нужно выйти на уровень, когда ежегодно не менее 5 млн семей улучшали бы свои жилищные условия. Для этого надо нарастить объемы строительства до 120 млн кв. м в год. В этом году отрасль получила поддержку, напомнил Путин, добавив, что, по оценкам экспертов, объемы выдачи ипотеки превысят показатели прошлого года. То есть меры поддержки работают.

Но должно расти и предложение - то есть нужно больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен соблюдался. И увеличение жилищного строительства - задача для всех уровней власти, сказал президент, напомнив главам регионов о персональной ответственности за увеличение объемов ввода современного качественного жилья. Здесь нужна плотная совместная работа регионов, федеральных властей, институтов развития и инфраструктурных компаний, сказал он, призвав шире привлекать внебюджетное финансирование. Глава государства напомнил, что механизм использования инфраструктурных облигаций отработан, пилотные проекты отобраны и нужно, не затягивая, их запускать, подумать о расширении географии программы.

Путин поднял и тему летних отпусков. Хотя сезон стартовал в июле, внутрироссийские традиционные направления вновь приняли миллионы туристов. "Не было бы счастья, несчастье помогло", - сказал он. Удалось "толкнуть" внутренний туризм.

Президент призвал сделать все, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров, туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее. Только из Москвы дорога поездом или на личном авто до сочинского или ялтинского побережья занимает около суток или более, заметил он. А с севера или с Урала - еще дольше. "Все это можно и нужно сократить по времени, причем при полном соблюдении требований безопасности и качества сообщения", - подчеркнул он. Путин поручил кабмину проработать вопрос реконструкции трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью, и скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры.

Участники заседания заслушали доклады руководителей рабочих групп Госсовета, в том числе Сергея Собянина. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Опыт пандемии использовать в управлении

"Реализация проектов начинается в сложный год, когда мы все работаем в условиях пандемии ... Опыт пандемии, конечно, сложный и, мягко говоря, не очень приятный, но тем не менее он дал и свои плюсы - мы начинаем понимать, что можем делать гораздо больше и в более короткие сроки. Решения, которые когда-то принимались месяцами, а выполнялись годами, теперь принимаются в течение нескольких дней, причем в тесной связи с регионами... И вся система выстроена в единую команду. Этот огромный опыт, который мы приобрели, на наш взгляд, необходимо использовать и для достижения национальных целей", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета "Государственное и муниципальное управление".

"Мы все понимаем, что реализация этих целей будет идти в непростой период, непростое время. И, конечно, нам, может быть, понадобятся неординарные решения, чтобы двигаться значительно быстрее, и тогда, конечно, есть уверенность, что мы достигнем поставленных целей", - заметил мэр. Собянин заявил о необходимости продлить как минимум на 2021 год принятые во время пандемии "временные" решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам. Бизнес и строительство нужно "не грузить" дополнительными требованиями хотя бы два-три года, также призвал он.

Кстати

На встрече с главой ФАС президент поддержал предложение создать единый сайт продажи госимущества. Сейчас объявления публикуются неизвестно где, "опытный следопыт не найдет", посетовал Игорь Артемьев. В результате все достается отдельным лицам, мимо казны, сказал он. Подготовлен законопроект, по которому все переводится в электронный формат, и на едином сайте можно будет прочитать о продаже любого имущества. Еще вместе с Роспотребнадзором ФАС обнаружил, что на Западе некоторые компании продают совсем не то, что в России, хотя написано - оригинал, и упаковка та же. А внутри - суррогат. Об этом также Артемьев доложил президенту.