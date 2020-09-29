Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году

Владимир Путин уверен, что с ростом безработицы в России удастся справиться в 2021 году, но для этого необходима напряженная работа по каждому сегменту программы обеспечения занятости.

Глава государства на совещании с членами правительства заслушал доклады министра труда и соцзащиты Антона Котякова и главы Удмуртии Александра Бречалова о применении механизма социального контракта. Котяков отметил, что надо стимулировать регионы к приоритетному заключению соцконтрактов на открытие собственного дела, трудоустройство и развитие личного подсобного хозяйства. Именно эти направления, по его словам, показывают наибольший результат в повышении доходов граждан.

Владимир Путин обратил внимание, что конечная цель в данном случае - не регистрация в качестве самозанятых, а возможность работать и зарабатывать, и с этой точки зрения надо смотреть на все элементы программы. "Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать", - сказал президент.

Он подчеркнул, что не случайно поднял тему, потому что это один из аспектов преодоления сложностей, с которыми экономика страны столкнулась из-за пандемии.

"Количество безработных у нас возросло на 1,7%. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году", - заявил Путин.

"Знаю, что у правительства есть соответствующий план по преодолению этих временных сложностей, - сказал он. - Но нужно напряженно работать по каждому сегменту этой общей большой программы по обеспечению занятости".