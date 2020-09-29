Владимир Путин выступил с видеообращением на заседании юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН. Он призвал выработать нестандартные меры по преодолению вызванного пандемией кризиса и расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций и преград. "В водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права", - заявил президент России.

Путин напомнил о подходе России к реформированию Совбеза ООН - он должен полнее учитывать интересы всех стран, опираться на принцип самого широкого согласия, но при этом, как и прежде, быть ключевым звеном системы глобального управления. А этого не добиться без сохранения права вето постоянных членов Совбеза. "Такое право пяти ядерных держав - победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс", - констатировал он.

Принципиально новым вызовом стала пандемия. Экспертам только предстоит оценить масштаб социально-экономического шока, но уже сейчас очевидно: восстанавливать глобальную экономику предстоит очень долго, подчеркнул Путин. И далеко не всегда будут работать опробованные антикризисные меры - нужны нестандартные решения. "Выработать их мы можем только вместе", - сказал президент. Освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы, считает Путин. Вопрос, который можно и нужно решить оперативно, - это продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года. Россия ведет переговоры с американскими партнерами, сообщил Путин. "Рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем", - заявил он.