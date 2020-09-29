Число природных пожаров выросло на треть

Новости

В Москве отопление включили в 70% жилых домов и более 80% соцобъектов 18:13
В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса 18:01
Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа 17:47
В Волгоградской области в лобовом ДТП погибли три человека 17:47
В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19 17:31
Глава МЧС доложил президенту о дальневосточных наводнениях и пожарах в Воронеже 17:31
Скончался 91-летний эмир Кувейта 17:26
Заболевшего коронавирусом Башмета заменит в турне дирижер Фредди Каден 17:21
ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян 17:06
Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах предложили повысить 17:02
ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме 16:55
Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии 16:41
Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс 16:40
В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком 16:36
Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19 16:31
Бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм 16:30
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация 16:29
Адвокат: Дочь Владимира Конкина могли намеренно отравить или утопить 16:14
Ограничения могут быть введены в зависимости от числа новых случаев 16:08
Названа цена самой бюджетной в Москве вторичной квартиры 16:07
Госдума отказалась вводить пособия для домохозяек 15:55
Актер Вадим Норштейн с женой попали в больницу после дебоша в клубе 15:29
Названы самые востребованные в Москве речные круизы 15:26
В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах 15:03
Путин обсудил с новым японским премьером вакцины от коронавируса 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
29.09.2020 17:21
Рубрика: Происшествия

Бычки в осоке

Число природных пожаров выросло на треть
Текст: Тимофей Борисов
После ликвидации нескольких опасных ландшафтных пожаров в Воронежской и Ростовской областях, аналитики МЧС провели "разбор полетов". Причин роста количества такого рода пожаров - две. Первая: нормативные пробелы в законодательстве. Вторая: недостаточное внимание некоторых регионов к предупреждениям и прогнозам МЧС.
Ландшафтные пожары либо следствие детской шалости, либо беспечность рыбаков и охотников. Фото: Александр Адамян / ТАСС Ландшафтные пожары либо следствие детской шалости, либо беспечность рыбаков и охотников. Фото: Александр Адамян / ТАСС
Ландшафтные пожары либо следствие детской шалости, либо беспечность рыбаков и охотников. Фото: Александр Адамян / ТАСС

По словам начальника ВНИИ ГОЧС Сергея Диденко, не только и не столько природные факторы способствуют росту числа возгораний. Мировой климат хоть и меняется, но не настолько, чтобы обеспечивать постоянный рост ландшафтных пожаров - их число увеличилось на 30 процентов за последние 10 лет.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ученые дали прогноз по техногенным авариям предстоящей зимой

Самих виновников и причины возгораний установить реально. Это зачастую рыбаки и охотники, которые бросают окурки в сухой камыш вдоль берегов рек и озер. Но их наплевательское отношение к природе и своим соседям - следствие безнаказанности, потому что местные правоохранительные органы их не ловят и не штрафуют, а местные чиновники не всегда оперативно вводят режим регионального ЧС.

- Своевременно доведенный прогноз в системе РСЧС этих субъектов не был учтен. Предлагаемые методики превентивных мероприятий не внедрены в полной мере, что и является одной из причин потери имущества и расходов на массовое применение сил, в том числе федеральных, - подвел итоги тушения пожаров в Воронеже Сергей Диденко.

Там очаги разгорелись до таких масштабов, что пришлось привлекать пожарных из соседних регионов. Но даже несмотря на такие усилия, в результате переходов палов сухой растительности на населенные пункты огонь спалил дома и хозпостройки. Похожая история и в Ростовской области. Там усилиями пожарных с трудом удалось отстоять три населенных пункта и два СНТ.

Еще один фактор роста числа ландшафтных пожаров, по итогам исследования ученых МЧС, - нормативная неразбериха на региональном уровне. Генерал Диденко привел показательный пример. Уменьшить рост числа возгораний камыша и сухой растительности вдоль рек помогла бы простая мера - ее скашивание. Работа косой гораздо менее затратна и по деньгам, и по трудоемкости, чем ликвидация последующих пожаров. Но оказывается, что делать это запрещает закон.

Скосить камыш и осоку куда дешевле, чем потом тушить пожары. Но оказывается, покос сухостоя по берегам рек -  это нецелевое использование средств

- В период проведения конференции, организованной главным управлением МЧС России по Ростовской области, было установлено, что окашивание территорий от зарослей, которые находятся в водоохранных зонах, является нецелевым расходованием средств, - отметил генерал.

Поэтому до сих пор, хотя на календаре поздний сентябрь, приходится вести тревожную статистику. Сейчас в 11 субъектах продолжают действовать 32 очага природных пожаров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России ЦФО Воронежская область ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
В РФ планируют увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей
В Госдуме готовят наказание за иностранную интернет-цензуру
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет