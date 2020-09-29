Число природных пожаров выросло на треть

После ликвидации нескольких опасных ландшафтных пожаров в Воронежской и Ростовской областях, аналитики МЧС провели "разбор полетов". Причин роста количества такого рода пожаров - две. Первая: нормативные пробелы в законодательстве. Вторая: недостаточное внимание некоторых регионов к предупреждениям и прогнозам МЧС.

По словам начальника ВНИИ ГОЧС Сергея Диденко, не только и не столько природные факторы способствуют росту числа возгораний. Мировой климат хоть и меняется, но не настолько, чтобы обеспечивать постоянный рост ландшафтных пожаров - их число увеличилось на 30 процентов за последние 10 лет.

Самих виновников и причины возгораний установить реально. Это зачастую рыбаки и охотники, которые бросают окурки в сухой камыш вдоль берегов рек и озер. Но их наплевательское отношение к природе и своим соседям - следствие безнаказанности, потому что местные правоохранительные органы их не ловят и не штрафуют, а местные чиновники не всегда оперативно вводят режим регионального ЧС.

- Своевременно доведенный прогноз в системе РСЧС этих субъектов не был учтен. Предлагаемые методики превентивных мероприятий не внедрены в полной мере, что и является одной из причин потери имущества и расходов на массовое применение сил, в том числе федеральных, - подвел итоги тушения пожаров в Воронеже Сергей Диденко.

Там очаги разгорелись до таких масштабов, что пришлось привлекать пожарных из соседних регионов. Но даже несмотря на такие усилия, в результате переходов палов сухой растительности на населенные пункты огонь спалил дома и хозпостройки. Похожая история и в Ростовской области. Там усилиями пожарных с трудом удалось отстоять три населенных пункта и два СНТ.

Еще один фактор роста числа ландшафтных пожаров, по итогам исследования ученых МЧС, - нормативная неразбериха на региональном уровне. Генерал Диденко привел показательный пример. Уменьшить рост числа возгораний камыша и сухой растительности вдоль рек помогла бы простая мера - ее скашивание. Работа косой гораздо менее затратна и по деньгам, и по трудоемкости, чем ликвидация последующих пожаров. Но оказывается, что делать это запрещает закон.

Скосить камыш и осоку куда дешевле, чем потом тушить пожары. Но оказывается, покос сухостоя по берегам рек - это нецелевое использование средств

- В период проведения конференции, организованной главным управлением МЧС России по Ростовской области, было установлено, что окашивание территорий от зарослей, которые находятся в водоохранных зонах, является нецелевым расходованием средств, - отметил генерал.

Поэтому до сих пор, хотя на календаре поздний сентябрь, приходится вести тревожную статистику. Сейчас в 11 субъектах продолжают действовать 32 очага природных пожаров.