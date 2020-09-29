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29.09.2020 18:46
Рубрика: Происшествия

Статьи для клана

Иск об имуществе Арашуковых будет рассматривать столичный суд
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8273)
Важное решение принял Верховный суд России по громкому делу семьи Арашуковых. Речь идёт о недвижимости семьи, которая, по мнению правоохранительных органов, нажита незаконно.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Верховный суд постановил - рассмотреть в Басманном суде столицы иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего бывшему сенатору Рауфу Арашукову и членам его семьи.

Фото: РИА Новости
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Территориально подобный иск должен был рассматривать Хабезский районный суд Карачаево-Черкесской Республики. Но Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд РФ с просьбой об изменении подсудности. Она посчитала, что объективно рассмотреть подобный иск по месту регистрации Арашуковых невозможно.

Надзорное ведомство в иске требует изъять имущество Арашуковых, которое семья приобрела за десять лет - с 2007 по 2017 год, стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей. Свои требования оно аргументирует тем, что за десять лет официально Рауль Арашуков - отец экс-сенатора - заработал 65 миллионов 917 тысяч рублей. А Рауф Арашуков с 2009 по 2018 год заработал чуть меньше 16 миллионов рублей. Больше в семье никто не работал, зато имущества было за это время куплено на 1 миллиард 469 миллионов 127 тысяч рублей.

К иску приложен список. Судя по нему, работая в органах государственной власти и местного самоуправления, Рауль Арашуков и Рауф Арашуков купили 75 объектов недвижимости. Это пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх Пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и разнообразные "предметы роскоши". Чтобы скрыть это богатство, имущество регистрировалось на родных или просто близких людей - персональных водителей и охранников семьи Арашуковых.

Проблемы у клана Арашуковых начались, когда в Москву забрали дела об убийствах политиков

Напомним, весной этого года бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявили обвинения по двум новым статьям Уголовного кодекса: о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и заведомо ложном доносе (ст. 306 УК).

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Абызова на 32,5 млрд рублей

Один из новых эпизодов обвинения связан с отношениями между Арашуковым и экс-начальником центра "Э" МВД Карачаево-Черкесии Тимуром Бетугановым, а также бывшим и.о. главы регионального управления Следственного комитета Казбеком Булатовым.

Ведомство Александра Бастрыкина считает экс-советника главы "Газпрома" Рауля Арашукова причастным к убийствам. В окончательной редакции обвинения утверждается, что высокопоставленные силовики Карачаево-Черкесии, экс-начальник центра "Э" МВД Тимур Бетуганов и бывший и.о. главы регионального управления Следственного комитета Казбек Булатов превысили в интересах Арашукова-младшего должностные полномочия: расследуя два убийства, они скрыли причастность к ним Арашукова. Также ему теперь вменяется организация ложного доноса: по версии СКР, заявлявший о пытках со стороны сотрудников центра "Э" по СКФО директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев оговорил их по указанию Арашукова.

Проблемы у клана Арашуковых начались еще в 2018 году, когда Александр Бастрыкин распорядился забрать в Москву дела о заказных убийствах политиков в Карачаево-Черкесии после протестов родственников погибших. Передача этих дел на федеральный уровень была необходима для полного и объективного расследования.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова

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