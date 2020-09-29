Кинотеатрам Москвы рекомендовано раз в 15 минут проверять маски на зрителях

Контролерам в кинотеатрах следует проверять наличие масок у зрителей во время сеанса раз в 15 минут. Посетителей без масок нужно выводить из зала, считает руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

По ее словам, когда в кинотеатрах начинается сеанс и выключают свет, то уже никто не смотрит за зрителями, которые в течение двух часов могут находиться со спущенными масками.

"Контролерам, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, следует как минимум раз в 10-15 минут заходить в зрительный зал и смотреть, все ли в масках", - сказала Андреева, обращаясь к руководителям учреждений культуры.

Если же выяснится, что зрители сидят без средства защиты, контролер может попросить их надеть маску или предложить покинуть зал, так как они могут быть опасны для других посетителей.