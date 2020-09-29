Почему трамваи вошли в моду не только в Москве

Наряду с Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Ульяновском столица вошла в рейтинг самых "трамвайных" городов России. Как рассказал "РГ" президент "ПК Транспортные системы" (это один из крупнейших производителей электротранспорта в России. - "РГ") Феликс Винокур, на долю этих регионов пришлось наибольшее число закупок в последние годы. Как отметил руководитель предприятия, сейчас самое время провести аудит трамвайной инфраструктуры во всей стране.

"Трамвай построить - не ишака купить", - тонко отметил еще один из периферийных героев Ильфа и Петрова. В начале XX века трамвай считался хотя и дорогим, но весьма эффективным видом общественного транспорта. "Потом многие страны мира стали от него отказываться, - отмечает Феликс Винокур. - А сегодня трамвайные системы возрождаются. По такому же пути идет и Россия". Трамвайный ренессанс страны начался с Москвы. "Сегодня в нашем городе работают 375 вагонов "Витязь", - рассказали в пресс-службе "Мосгортранса". - К 2024 году планируем полностью обновить парк". Как уже писала "РГ", помимо "Витязей" Москва приобрела еще и "Львят" - это трамваи для не самых загруженных маршрутов. При этом столица здорово вложилась в инфраструктуру: укладывает новые рельсы, местами даже меняет маршрут так, чтобы обособить пути от машин.

В столице считают, что трамвай в далекой перспективе значительно эффективнее других видов наземного транспорта. "Тот же "Витязь", - объясняют в пресс-службе "Мосгортранса", - вмещает 260 пассажиров. А обычный автобус большого класса - в три раза меньше". Таким образом, затраты на обновление инфраструктуры должны "отбиться" на определенном временном промежутке. "К тому же, - обращает внимание Феликс Винокур, - максимальный срок эксплуатации у автобуса - 7 лет (интересно, об этом во всех регионах знают? - Прим. авт.), а у трамвая - 30. Так что мы говорим о долгосрочных инвестициях". Даже в относительно небольшой Твери сейчас городское руководство всерьез обсуждает трамвайный ренессанс: хотя бы возрождение двух самых популярных маршрутов. А ведь там находится завод, который сейчас выпускает трамвайные кузовы. Так что возрождение реально.

Однако не во всех городах к трамваю относятся с таким же пиететом. Почему? Вероятно, вопрос в деньгах? Однако если мы изучим географию поставок "ПК Транспортные системы", то там найдем не только зажиточную Москву, Санкт-Петербург и Казань, но также Улан-Удэ и Ульяновск. Дело в том, что каждый городской или региональный руководитель прежде всего заботится об эффективности вложений бюджетных средств - по большому счету головой за нее отвечает. А по трамваю в ряде субъектов РФ видно падение пассажиропотока. Причина? "А просто никто не хочет ездить в устаревших вагонах, - считает Феликс Винокур. - Однако если вывести на линии современные вагоны, то такие трамваи вполне могут стать визитной карточкой города". Например, в столице те же "Витязи" вошли в ТОП-50 главных городских достопримечательностей.

Тот же "Витязь" вмещает 260 пассажиров. А обычный автобус большого класса - в три раза меньше

Между тем, отмечает собеседник "РГ", на рынке производителей трамваев сейчас есть конкуренция. Правительство занято программой развития агломераций, и для них рельсовый транспорт - самый перспективный. По мнению Феликса Винокура, властям регионов следует прописывать в условиях госконтракта как можно больше критериев, которым должны соответствовать вагоны: это и климат-контроль, и видеонаблюдение, и USB-зарядки. В то время как сейчас определяющим фактором для многих остается только цена.