Под Ивановом ребенок утонул в камере теплотрассы

В Ивановской области возбуждено уголовное дело после гибели шестилетнего ребенка.

По информации следственного управления СК РФ по Ивановской области, трагедия произошла 28 сентября в селе Подвязновский Ивановского района. Шестилетний мальчик гулял с другом возле теплотрассы, оступился и упал в наполненную дождевой водой тепловую камеру, которая не была закрыта плитами, как того требует регламент.

После гибели ребенка Ивановский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следствие намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц теплоснабжающей организации.

- Приняты меры к ограничению доступа посторонних лиц к тепловой камере, где погиб ребенок, - добавили в СУ СК.