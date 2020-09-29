С начала года москвичи собрали 1,5 тонны батареек

Более 60 тысяч батареек весом 1,5 тонны отправили жители столицы с начала года в переработку на предприятия Ярославля. Из них сделают графиты для карандашей, автокраски, антикоррозийные покрытия, новые батарейки и многое другое. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города, это первый результат нового проекта "Батарейка".

Запустили его при участии ведущего оператора по обращению с отходами в регионе "Эколайн". Батареек собрали целый грузовик. Большинство из них пальчиковые, но есть малюсенькие таблетки из часов, аккумуляторы от техники. "О сборе их мы договорились с 15 крупными офисами, возле которых поставили контейнеры, - рассказал "РГ" автор проекта Вадим Шушукин. - Еще 10 контейнеров разместили во дворах. Дважды в месяц собираем "улов", сортируем. И вот, накопив ощутимое количество, отправили на переработку".

Шушукин понимает, что 25 контейнеров на 15-миллионный город - капля в море. Поэтому авторы проекта ведут переговоры по установке таких емкостей и в других районах центра Москвы. По словам представителя компании "Эколайн" Оксаны Бачиной, около 70% батареек можно повторно использовать. Кроме полезных в этих источниках электрического питания есть и опасные элементы, поэтому их нельзя выбрасывать в контейнеры с твердыми коммунальными отходами, что запрещено и законодательством. Согласно статье 8.2.КоАП за такое нарушение физическим лицам грозит штраф до 2 тысяч рублей, должностным - до 30 тысяч, а юридическим - до 250 тысяч. Но, как показывает практика, ни одного москвича за выброшенную батарейку еще не оштрафовали. Впрочем, это и не главное, по мнению общественников. "Мы стараемся формировать у горожан осознанное потребление, а для этого нужно прежде всего создать в городе условия, чтобы каждый москвич знал, где можно правильно избавиться от батареек", - говорит Оксана Бачина. Она напоминает: маленькая батарейка при разложении может загрязнить вредными химическими веществами 20 квадратных метров территории.

Маленькая батарейка при разложении может загрязнить вредными химическими веществами 20 квадратных метров территории

Как прокомментировали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, в городе действует двухпоточная система сбора отходов: смешанные и вторсырье - пластик, металл, бумага, картон и стекло. "Единого оператора по сбору батареек в городе нет", - сказали в пресс-службе. Согласно столичному законодательству обеспечить раздельное накопление опасных отходов, в том числе и батареек, должны управляющие компании многоквартирных домов, собственники, арендаторы и другие. Они должны накапливать батарейки, а потом передавать их лицензированным организациям, которые занимаются сбором и переработкой батареек. Одной из таких организаций как раз и является проект "Батарейка".

Кстати

Самый эффективный способ переработки батареек придумали в Финляндии. у них до 95 процентов содержимого элементов электропитания идет в переработку. Занимаются этим частные компании. А инициатором повторного использования отходов стало министерство окружающей среды в 1983 году.