Столичные власти существенно ограничили работу "наливаек" - рюмочных на первых этажах домов. Теперь продавать спиртное в жилых многоэтажках можно только там, где площадь зала обслуживания больше 20 кв. м, соответствующее постановление вчера подписал глава города Сергей Собянин. Это - приговор значительному количеству столичных "шинков".

Об этой проблеме, характерной не только для "спального" Гольянова, но и для центральных Патриарших прудов, "РГ" пишет не один год. Суть в том, что в магазинах города уже давно установлен "час икс", после которого нельзя продавать спиртное - 23.00. В кафе наливать можно и дольше. Этим и пользуются недобросовестные коммерсанты. Снимают небольшое помещение якобы под кафе, ставят "для вида" несколько столиков. А на деле - просто продают спиртное навынос, этой услугой в основном пользуются алкоголики.

"Как правило, такие наливайки делаются в бывших жилых квартирах, - добавляет один из инициаторов ограничений, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко. - Веселье, которое там царит по ночам, вызывает серьезный дискомфорт у порядочных жильцов, которые хотят нормально отдохнуть". Разработка мер против "наливаек" была достаточно долгой, поскольку было важно не ущемить интересы бизнеса. Федеральный закон, дающий право регионам самим устанавливать ограничения для кафе в жилых домах, вступил в силу 5 мая. Каждый субъект РФ, в частности, мог определить минимальную площадь под кафе в жилом доме. В итоге все установили разные лимиты. Белгородская область - 25 кв. м, а Владимирская, Калужская, Костромская, Рязанская и Ярославская - и вовсе в 50 кв. м. Если бы Москва пошла по их пути, в городе бы закрылось огромное количество вполне цивилизованных популярных баров.

Поэтому в столице было решено установить ограничение по площади - 20 кв. м. "По предварительной оценке, ограничение может коснуться от 40 до 100 объектов общественного питания в столице, - отмечал во время обсуждения лимитов глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. - Это именно те заведения, которые не могут полноценно обслуживать посетителей, не имея площади для этого, а значит, являются скорее точками продажи алкоголя навынос".

Согласно постановлению столичной мэрии, в предусмотренные 20 "квадратов" не могут быть включены гардеробные, детские игровые комнаты, коридоры и другие подсобные помещения. Будет считаться только "чистая" площадь зала для обслуживания посетителей. Аналогичный подход применяется при расчете налогов, подчеркивают в мэрии.

Безусловно, в городе останутся еще десятки забегаловок, торгующих пивом, - фактически тех же самых наливаек. Однако значительная часть рюмочных, досаждающих жильцам, будет вынуждена закрыться. А оставшиеся станут объектами более серьезных проверок. Ими, кстати, занимаются не только полиция, но также и общественники.

На разных этапах обсуждения наливайки предлагалось запретить полностью. Однако в Росалкогольрегулировании отмечали, что такой шаг приведет к росту нелегальных продаж горячительного и новым проблемам. Поэтому остановились на довольно либеральном варианте.

В департаменте торговли и услуг столицы отмечают, что регулярные проверки алкогольного рынка уже принесли свой результат: в Москве за последнее время значительно снизилась смертность от отравления контрафактным спиртным.