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29.09.2020 23:41
Рубрика: Общество

И никаких справок

Инвалидам упростили порядок получения госуслуг
Текст: Любовь Пятилетова
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8273)
В столице упрощен порядок получения госуслуг для инвалидов. Постановление на этот счет подписал вчера по итогам заседания президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин.

В нем, в частности, говорится, что для того, чтобы получить госуслуги и меры поддержки, горожанам больше не нужно представлять документы о наличии у них инвалидности. Прежде такие справки от них требовались от инвалидов для получения соцвыплат по оплате телефонной связи, денежной помощи семьям с детьми и доплат к пенсиям, получения технических средств реабилитации и многих других. Теперь все нужные сведения органы государственной власти получат сами с помощью государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".

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Напомню, в Москве проживает более 1 миллиона горожан с инвалидностью. В городе проводится большая работа по созданию для них безбарьерной среды. В частности, во всех домах, которые строятся сейчас по программе реновации, входные группы размещены на уровне земли, чтобы инвалиду не приходилось преодолевать ступеней. Новые станции метро обязательно оборудуются лифтами. Упрощается и порядок предоставления госуслуг. Например, с 1 июля людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, больше не нужно оформлять парковочные разрешения, чтобы оставлять машину на специальных местах для инвалидов. Теперь такую информацию содержит Федеральный реестр инвалидов. В связи с этим отпала потребность в московском реестре парковочных разрешений - он упразднен.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Господдержка инвалидов

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