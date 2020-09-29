В столице упрощен порядок получения госуслуг для инвалидов. Постановление на этот счет подписал вчера по итогам заседания президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин.

В нем, в частности, говорится, что для того, чтобы получить госуслуги и меры поддержки, горожанам больше не нужно представлять документы о наличии у них инвалидности. Прежде такие справки от них требовались от инвалидов для получения соцвыплат по оплате телефонной связи, денежной помощи семьям с детьми и доплат к пенсиям, получения технических средств реабилитации и многих других. Теперь все нужные сведения органы государственной власти получат сами с помощью государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов".

Напомню, в Москве проживает более 1 миллиона горожан с инвалидностью. В городе проводится большая работа по созданию для них безбарьерной среды. В частности, во всех домах, которые строятся сейчас по программе реновации, входные группы размещены на уровне земли, чтобы инвалиду не приходилось преодолевать ступеней. Новые станции метро обязательно оборудуются лифтами. Упрощается и порядок предоставления госуслуг. Например, с 1 июля людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, больше не нужно оформлять парковочные разрешения, чтобы оставлять машину на специальных местах для инвалидов. Теперь такую информацию содержит Федеральный реестр инвалидов. В связи с этим отпала потребность в московском реестре парковочных разрешений - он упразднен.