В Новой Москве ликвидируют несанкционированные свалки

Согласно документу, общий объем трансфертов составит 104,3 миллиона рублей. Эти средства должны пойти на уборку незаконных навалов грунта и строительного мусора, а также на установку заграждений, препятствующих новому сбросу мусора. Поставить запланировано 1170 трансбарьеров, бетонных блоков и других препятствий, преграждающих путь грузовикам к местам возможного возникновения несанкционированных свалок.
Как известно, проблема несанкционированных свалок - одна из самых острых в Новой Москве. "Она существует еще со времен, когда эти территории входили в Московскую область, - прокомментировал решение мэрии "РГ" зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов. - Сегодня одна из главных "точек напряженности" - Краснопахорское поселение, и в частности печально известная промзона на 42-м километре Калужского шоссе. Этим районом предстоит основательно заняться в первую очередь. Мы в Мосгордуме не раз обсуждали сложившуюся ситуацию. За последнее время ситуация мало-помалу сдвинулась с мертвой точки. В прошлом году, например, были ликвидированы три крупные несанкционированные свалки: две - близ поселения Сосенское, а одна - на внешней стороне 39-го километра МКАД. А за весь 2019 год удалось убрать в ТиНАО 13 нелегальных свалок".
Основная мера борьбы с нарушителями - штрафы. Выписывают их инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды, ОАТИ Москвы, Росреестра, правоохранительные органы. Но, по словам представителей ведомств, нарушителей найти сложно, так как территория большая и заселена точечно, много лесов и мало видеокамер. Да и размер штрафа такой, что не слишком им напугаешь. За организацию незаконной свалки для физических лиц предусмотрено Административным кодексом Москвы наказание всего 5 тысяч рублей, для юридических - 50 тысяч рублей. Сейчас комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы работает над законопроектом по повышению размера штрафа. Среди предложений депутатов рассматривается даже арест транспорта, который незаконно загрязняет территории города мусором.