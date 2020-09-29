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29.09.2020 23:44
Рубрика: Общество

Деньги на мусор

В Новой Москве ликвидируют несанкционированные свалки
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8273)
Органы местного самоуправления городских округов и сельских поселений Троицкого и Новомосковского административных округов получат средства из городского бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок. Такое решение принято 29 сентября на заседании президиума правительства Москвы.

Согласно документу, общий объем трансфертов составит 104,3 миллиона рублей. Эти средства должны пойти на уборку незаконных навалов грунта и строительного мусора, а также на установку заграждений, препятствующих новому сбросу мусора. Поставить запланировано 1170 трансбарьеров, бетонных блоков и других препятствий, преграждающих путь грузовикам к местам возможного возникновения несанкционированных свалок.

С начала года москвичи собрали 1,5 тонны батареек

Как известно, проблема несанкционированных свалок - одна из самых острых в Новой Москве. "Она существует еще со времен, когда эти территории входили в Московскую область, - прокомментировал решение мэрии "РГ" зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов. - Сегодня одна из главных "точек напряженности" - Краснопахорское поселение, и в частности печально известная промзона на 42-м километре Калужского шоссе. Этим районом предстоит основательно заняться в первую очередь. Мы в Мосгордуме не раз обсуждали сложившуюся ситуацию. За последнее время ситуация мало-помалу сдвинулась с мертвой точки. В прошлом году, например, были ликвидированы три крупные несанкционированные свалки: две - близ поселения Сосенское, а одна - на внешней стороне 39-го километра МКАД. А за весь 2019 год удалось убрать в ТиНАО 13 нелегальных свалок".

В Мосгордуме разрабатывается законопроект о повышении размера штрафа для тех, кто засоряет городские территории

Основная мера борьбы с нарушителями - штрафы. Выписывают их инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды, ОАТИ Москвы, Росреестра, правоохранительные органы. Но, по словам представителей ведомств, нарушителей найти сложно, так как территория большая и заселена точечно, много лесов и мало видеокамер. Да и размер штрафа такой, что не слишком им напугаешь. За организацию незаконной свалки для физических лиц предусмотрено Административным кодексом Москвы наказание всего 5 тысяч рублей, для юридических - 50 тысяч рублей. Сейчас комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы работает над законопроектом по повышению размера штрафа. Среди предложений депутатов рассматривается даже арест транспорта, который незаконно загрязняет территории города мусором.

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