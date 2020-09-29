В Подмосковье семья безрецептурно продавала сильнодействующие лекарства

Полгода в Коломенском городском округе организованная группа мошенников безрецептурно продавали лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Сотрудники уголовного розыска задокументировали факт продажи 22 капсул препарата "Тропикамид" местному жителю без соответствующего рецепта.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ. Татьяна Петрова рассказала, что сотрудники полиции установили и при силовой поддержке Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в совершении противоправной деятельности. Ими оказались 4 местных жителя - семья: мать, отец и двое сыновей, в возрасте от 31 до 59 лет. В группу входила и женщина в возрасте 39 лет, которая работала провизором в одной из аптек в Люберцах. При проведении обысков по местам проживания задержанных и в их автомобилях полицейские обнаружили более 10 тысяч сильнодействующих веществ "Тропикамид", "Лирика" и "Золдиар", мобильные телефоны, около 700 тысяч рублей, предназначенных для закупки запрещенных лекарственных препаратов и блокнот с черновыми записями.

От незаконной реализации злоумышленники в день получали от 30 до 50 тысяч рублей. Сотрудница аптеки привозила домой своей знакомой сильнодействующие вещества, супруг которой со своими сыновьями незаконно реализовывали товар.

Подозреваемым Коломенским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.