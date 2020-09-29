В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19

Доказательств того, что перенесший коронавирусную инфекцию не сможет заболеть еще раз, нет. Об этом на совещании столичного департамента культуры сообщила глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Она подчеркнула, что масочный режим необходимо соблюдать всем без исключения независимо от того, есть антитела или нет. "У нас нет уверенности в том, что единожды переболевший коронавирусом не может переболеть дважды", - заявила Андреева.

Количество выявленных случаев коронавируса в Москве продолжает расти: за последние сутки зафиксировано 2,3 тысячи новых случаев.