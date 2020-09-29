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29.09.2020 23:35
Рубрика: Общество

Место силы

Горожанам предложили записать видеорассказы о столице
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8273)
В столице стартовал второй сезон проекта "Москвичи". С его помощью любой желающий может взглянуть на город глазами его жителей. Проект еще во время весенней самоизоляции запустил Комитет по туризму.

Видеоистории о столице и его жителях можно найти на портале москвастобой.рф. В кадре - самые обычные горожане: столяр, кондитер, билетер... "Все они разные, но их объединяет любовь и интерес к столице", - отмечают авторы проекта. Истории доступны на двух языках: русском и английском. Новый, второй, сезон продолжает цикл видеосюжетов. На сайте уже появились ролики о пожарном-спасателе, электромонтере и диспетчере аэропорта. Они делятся своими мечтами, планами и дорогими сердцу впечатлениями о Москве. Например, пожарный Александр в свободное от работы время любит погулять по центру, особенно по Арбату. Предпочитает свернуть на Сивцев Вражек, побродить, рассматривая фасады домов. "Для меня это тихий, спокойный район со своей историей, - рассказывает он. - У меня даже свадьба была на Арбате - отмечали в Доме актера. Многое связывает его и с Цветным бульваром - там находится театральная студия, где Александр когда-то занимался актерским мастерством и даже играл на сцене. Третье "место силы" - парк "Кусково": именно там сделал свои первые шаги его сынишка.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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А вот влюбленная в город москвичка. Зовут Мария. Родилась в Москве, но каждый раз открывает ее для себя с новой стороны. По уши влюблена в футбол, любит прогулки в парках и фонтаны. "Я очень люблю фонтаны. Мой любимый находится на площади Академика Курчатова, - говорит она. - Вроде ничем особо не примечателен, но лично мне возле него очень хорошо думается. Частенько заглядываю туда весной и летом, чтобы перевести дух от суеты". По душе ей и гастрономическая Москва, которую она называет отдельной планетой. Говорит, здесь в любое время можно съесть вьетнамский фо бо, потом заглянуть в сербский и грузинский рестораны, а по пути объесться венгерскими вафлями, попробовать квадратную пиццу, а еще случайно в маленьком кафе найти сходство с бабушкиными котлетами.

На сайте уже появились ролики о пожарном-спасателе, электромонтере и диспетчере аэропорта

Рассказать свою историю может любой москвич. Для этого необходимо заполнить небольшую анкету на сайте и записать короткое презентационное видео. Десять участников, отобранных по итогам открытого голосования, станут новыми героями проекта. Заявки принимаются по 19 октября включительно. С 20 октября по 3 ноября пройдет голосование, а имена финалистов объявят 4 ноября.

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