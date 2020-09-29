В Тамбове при взрыве в гаражах погиб человек

В Тамбове под завалами после взрыва в гаражах нашли погибшего. В гаражном кооперативе в результате взрыва обрушились четыре постройки, сообщила "РГ" официальный представитель МЧС по региону Светлана Погориловская.

Сообщение о ЧП поступило дежурному региональной ДДС в 15:02. По словам Погориловской, произошло обрушение четырех гаражей на площади 80 квадратных метров. Возгорания не было.

Сейчас идет разбор завалов. Из-под разрушенных конструкций извлекли тело одного человека.

Работы продолжаются. Причины случившегося еще предстоит установить. Основная версия - взрыв газового баллона.