Во Владимирской области пропал школьник

Во Владимирской области полиция и волонтеры ищут семилетнего мальчика. Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть МВД по Камешковскому району накануне вечером, сразу же начались его поиски, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что мальчик 2013 года рождения проживает в селе Горки Камешковского района. По информации поискового отряда "ЛизаАрлет" Владимирской области, в понедельник ребенок не вернулся из школы. Около 22 часов вечера к полицейским, разыскивающим пропавшего, присоединились волонтеры.

Приметы мальчика: рост 120 сантиметров, худощаввый, светло-русый, одет в синюю куртку, темные брюки и белую рубашку с синим жилетом, с собой у него черно-зеленый рюкзак и синяя шапка. Полиция просит всех, кто что-то знает, где находится мальчик, сообщить по телефонам: 8 (49248) 2-12-52 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.