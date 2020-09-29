Водитель выстрелил в оппонента в ходе дорожного конфликта в Москве

Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке столицы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как рассказали в правоохранительных органах, сообщение на пульт 101 поступило в 13:47. Согласно информации, на Пролетарском проспекте,19 между двумя водителями произошел конфликт. Один из участников инцидента выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся. По предварительным данным, никто не пострадал. Проводится проверка, ведется розыск стрелявшего водителя.