Как новостройки изменились в цене в разных городах России

Цены на новостройки в российских городах по итогам третьего квартала этого года взлетели вверх. За июль-сентябрь в 70 городах России они увеличились в среднем на 3%, а с начала года - на 9%, подсчитали специалисты федерального портала "Мир квартир". Средняя цена квадратного метра новостроек по всем городам составила 64,8 тысячи рублей, поднявшись с начала года на 9,3%, средняя цена квартиры - 3,71 миллиона рублей (+10%).

За последние три месяца самый значительный рост на первичном рынке Иркутска (+7,8%), Омска (+7,7%), Москвы (+7,4%), Владивостока (+7,2%) и Томска (+7,1%). Снижение произошло в Магнитогорске (-5,7%), Самаре (-1,9%), Кургане (-1,7%), Владикавказе (-0,6%) и Грозном (-0,2%).

По данным "Мир квартир", цена в Москве квадратный метр жилья эконом-класса в новостройках выросла на 7,4% и составила 238 тысяч рублей. Сейчас, по данным аналитиков, средняя стоимость квартиры в столице выросла до 14,08 миллиона рублей. В Московской области цена квадратного метра подросла на 2,4% (109 тысяч рублей/квадратный метр), а в Питере - на 3,5% (141 тысяч руб./кв. м), и квартиру сейчас в среднем на первичном рынке можно купить за 9 млн рублей.

Если анализировать динамику цен на новостройки с начала года, то больше всего приросли квартиры в Хабаровске (+19,9%), Кемерово (+17,9%), Тулы (+17,6%), Владивостоке (+16,8%) и Сочи (+16,6%). Потеряло в цене жилье Нижнего Тагила (-11,8%), Грозного (-11,3%), Магнитогорска (-10,2%) и Кургана (-6,7%).

Московские новостройки прибавили с начала года 7,3% за квадратный метр и 7,8% за среднюю цену лота, подмосковные - 12,3% и 11,1% соответственно, питерские - 11,4% и 12,4%.

"Застройщики, вдохновленные поддержкой государства и льготной ипотекой, ставки по которой уже упали фактически до 5,9%, бодро поднимают стоимость квартир. Между тем, покупатели уже посматривают в сторону "вторички", не так лихо поднявшейся в цене за последние два года, - оценивает ситуацию Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир". - Если будет принято решение о продлении дешевой ипотеки после 1 ноября, покупателям новостроек не нужно будет спешить, спрос немного "рассосется", и цены уже не смогут расти такими темпами".