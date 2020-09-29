На Чукотке продлили ограничения по COVID-19

В Чукотском автономном округе продлили часть ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции до 12 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

В округе по-прежнему не работают ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения. Остается в силе масочный режим в больницах, аэропортах, магазинах, общественном транспорте. Сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. В аэропортах Анадыря, Певека и Билибино тестируют транзитных пассажиров.

Ранее в автономии разрешили работу кафе, ресторанов и кинотеатров.

Всего на Чукотке выявлено 192 случая COVID-19, 180 пациентов выздоровели, двое скончались.