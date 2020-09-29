На Сахалине педагог принесла на урок топор

В городе Оха Сахалинской области учитель начальных классов принесла в школу топор, сообщает региональная прокуратура.

Ведомство уже проверяет инцидент с точки зрения соблюдения законодательства об образовании и безопасном нахождении учащихся в школе.

В свою очередь, в министерстве образования островного региона рассказали, что педагог принесла топор на урок во второй класс в качестве наглядного пособия, сообщает "Интерфакс".

Администрация образовательного учреждения также проводит проверку. В минобразования подчеркнули, что использование пособия в таком виде на занятиях недопустимо.