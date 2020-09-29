У председателя думы Владивостока диагностировали COVID-19

Председатель думы Владивостока Андрей Брик сдал тест на коронавирус и получил положительный результат, сообщает гордума на своей странице в Instagram.

Отмечается, что он уверен в высокой квалификации приморских врачей и уже начал лечиться. Депутаты желают скорейшего выздоровления и надеются на его возвращение к депутатской деятельности в ближайшее время.

Как уточнили в пресс-службе думы, было принято решение перевести аппарат на удаленный режим работы.

Между тем, по данным, опубликованным на официальном сайте правительства Приморья, за минувшие сутки в крае подтвердили 70 новых случаев заболевания COVID-19, и общее число людей, кому поставили этот диагноз, достигло 11679 человек. Выздоровевших от COVID-19 пациентов на сегодняшний день почти 87 процентов. Не справились с болезнью 118 жителей края.