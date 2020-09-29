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29.09.2020 07:23
Рубрика: Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска достиг критической отметки

Текст: Юлия Гарднер

Уровень Амура у Комсомольска достиг критической отметки в семь метров, прибавив за сутки девять сантиметров. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на данные управления ГОЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае в зоне паводка оказались 56 населенных пунктов

По информации краевого ГУ МЧС, гребень паводка ожидается 1-2 октября с отметкой 710-720 сантиметров.

В Комсомольске подтоплено 229 дачных участков, подвалы шести социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов. В городе развернут пункт временного размещения на базе общежития, но людей в нем пока нет.

Основные силы спасателей сосредоточены на защите Хумминского шоссе от подходящей все ближе к трассе воды. Здесь отсыпали дамбу, разгрузив 35 машин в 420 "кубов". В городе круглосуточно работают насосы, откачивая воду.

Всего в крае подтоплено 48 жилых домов, более 2700 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 83 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог в 55 населенных пунктах.

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