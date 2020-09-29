Уровень Амура у Комсомольска достиг критической отметки в семь метров, прибавив за сутки девять сантиметров. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на данные управления ГОЧС.

По информации краевого ГУ МЧС, гребень паводка ожидается 1-2 октября с отметкой 710-720 сантиметров.

В Комсомольске подтоплено 229 дачных участков, подвалы шести социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов. В городе развернут пункт временного размещения на базе общежития, но людей в нем пока нет.

Основные силы спасателей сосредоточены на защите Хумминского шоссе от подходящей все ближе к трассе воды. Здесь отсыпали дамбу, разгрузив 35 машин в 420 "кубов". В городе круглосуточно работают насосы, откачивая воду.

Всего в крае подтоплено 48 жилых домов, более 2700 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 83 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог в 55 населенных пунктах.