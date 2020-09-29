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29.09.2020 11:42
Рубрика: Власть

В Якутске создадут штрафстоянку для лошадей

Текст: Юлия Гарднер

В Якутске создадут специальное место - штрафстоянку - для безнадзорных лошадей. Эта проблема стала актуальна для города - животные на самовыпасе питаются из мусорных баков, разбрасывают отходы, портят муниципальное имущество и озеленение, представляют опасность движению автотранспорта и пешеходов.

Фото: iStock
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Штрафстоянки хотят создать на базе двух агрошкол в селах Тулагино и Хатассы.

- Ситуация, с которой горожане сталкиваются последние годы - это, главным образом, результат снижения ответственности коневодов. Со своей стороны, они жалуются, что лошади без надзора разгуливают по городу, потому что нет свободных мест для выпаса: городская черта застроена дачами и ИЖС. Отчасти это так, - приводятся на сайте мэрии слова главы города Сарданы Авксентьевой.

Для выпаса лошадей коневодам хотят передать дополнительные сельхозземли. Однако если они и дальше не будут следить за животными, земли не получат.

Кроме того, предлагается увеличить штраф за ненадлежащее содержание животных. Сейчас владельцы платят до трех тысяч рублей за табун. Мэр предложила брать такую сумму за одну лошадь.

Всего на территории Якутска и пригорода содержат 3169 лошадей.

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